الإمارات تطلق أول خريطة هيدروجيولوجية للمياه الجوفية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة البيئة في أبوظبي، إطلاق أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، وتعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي، وذلك في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المياه، التي تعد من الأمور بالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، وضمن المستهدفات الرئيسة لرؤية نحن ((الإمارات 2031)) والخمسين عاماً المقبلة.

وتُعد المبادرة الأولى من نوعها التي يطلقها الجانبان في مشاركتهما في فعاليات ((كوب 28)) وتكمن أهمية الخريطة في كون المياه الجوفية مصدراً مهماً لتوفير المياه اللازمة للزراعة والغابات والعديد من الاستخدامات الأخرى، كما أنها ضرورية لضمان الرفاه الاجتماعي للسكان والنمو الاقتصادي والتنمية البيئية، وهو ما يمثل ضغوطاً مستمرة على هذا المورد النادر غير المتجدد.

ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مكانية وطبقات من الخرائط الرقمية بمقاييس رسم مختلفة لخزانات المياه الجوفية وأحواض المياه السطحية، ومواقع السدود والمنشآت المائية، وبدقة عالية ضمن نظام المعلومات الجغـــــرافية، فسيتم توظيف مخرجات المشروع في تطوير سياسات الاستغلال والمحافظة على موارد المياه الجوفية والسطحية، إضافة إلى تحديد إمكانات المياه الجوفية ومناسيبها ونوعها وتوزيع الآبار، ودراسات السدود والمنشآت المائية، وستسهم نتائج المشروع في تطوير قاعدة بيانات مائية متكاملة للاستخدام من قبل الجهات المعنية في الدولة.

مستهدفات

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المشروع يدعم سعي حكومة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفاتها بأن تكون الدولة قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية ضمن رؤية ((نحن الإمارات 2031))، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتؤثر إيجاباً في المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، وأن المشروع يشكل داعماً رئيساً لسعي الإمارات للريادة والتفوق العالمي في الـ10 سنوات المقبلة.

وأضاف معاليه: إن المياه تكتسب وضعاً خاصاً بالنسبة لدولة الإمارات، باحتسابها محركاً رئيساً للنمو وركيزة أساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة، ولذلك تمحورت مختلف السياسات الحالية في الدولة في تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة وفق استراتيجية واضحة تعنى بالأمن المائي ((استراتيجية الأمن المائي 2036)) الهادفة إلى خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، وزيادة إنتاج المياه لكل متر مكعب، وخفض ندرتها عن طريق زيادة تقنية التحلية القائمة على الأغشية عن التحلية الحرارية بنسبة تزيد على 50%، وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ورفع سعة تخزين المياه العذبة، وتقليل انبعاثات الكربون المصاحب لتحلية المياه بأكثر من 100 مليون طن متري.

وأشار معاليه إلى الدور المتوقع للخريطة في تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على جودة المياه وكميتها وتوزيعها بشكل عادل، وستكون أيضاً أداة قيمة للحكومة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المستقبلية في ما يتعلق بإدارة المياه، لافتاً إلى أنه تم إعداد الخريطة المائية بالتعاون مع هيئة بيئة أبوظبي، واستندت إلى تقنيات حديثة وتحليل البيانات الجغرافية.

وأوضحت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي، أن تنفيذ مشروع الخريطة الهيدروجيولوجية استغرق نحو 4 سنوات بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية إذ تم جمع وتصنيف وتحليل البيانات المتاحة كافة عن المياه الجوفية والسطحية، وعليه تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تصنيف وتحليل وتفسير البيانات، وتحديد الفجوات فيها واستكمال النقص، عبر إجراء فحوص وقياسات ميدانية.

وأشارت إلى أن تلبية الطلب على المياه لجميع القطاعات المستهلكة يمثل تحدياً يحتاج إلى الاهتمام الكامل من جميع الجهات المعنية لتوفير بيانات دقيقة وعالية الجودة.