سلطان الجابر: الإمارات بذلت كل الجهود لتسهيل عملية التفاوض للوصول لاتفاق عادل للحد من تداعيات تغير المناخ

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن دولة الإمارات بذلت كل الجهود اللازمة لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ.

وقال معاليه خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف، إننا وصلنا للمرحلة النهائية والحاسمة، والعالم ينتظر نتائج حاسمة، تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعمل المناخي.

ودعا معالي رئيس ((كوب 28))، ممثلي الدول الأطراف، إلى إظهار العزم، والانتقال من تبادل البيانات إلى اتخاذ دور قيادي وتقديم حلول عملية.

تقدم استثنائي

وأضاف معاليه: ((إننا نحرز تقدماً استثنائياً، ولكن ليس بالسرعة الكافية، علينا تغيير ديناميكية أدائنا))، داعياً رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة ((المجلس))، وأسماه مجلس صناع التغيير، داعياً معاليه الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير، والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.

وأضاف معاليه: ((أمامنا فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند إلى النتائج العلمية، والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، استجابةً للحصيلة العالمية.

وقال معاليه: أكدت لممثلي الدول الأطراف، ضرورة التوافق في ما يتعلق بالوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم، وأنا أول رئيس للمؤتمر يدعو لذلك، وعلى جميع الأطراف المشاركة لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء، والتحلي بالمرونة، والتصرف بعزم، وإيجاد أرضية مشتركة.

فجوة تمويل

وشدد معالي رئيس ((كوب28))، على ضرورة تقديم ممثلي الدول الأطراف أفكاراً لسبل المضي قدماً في مجالين رئيسين، هما كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل، وكيفية تسريع عملية التخفيف بشكل كبير، مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة.

وأضاف معاليه: ((التقدم الذي أحرزناه لسد ثلث فجوة الانبعاثات إنجاز كبير، ولم يحدث من قبل في مؤتمرات الأطراف، رئاسة مؤتمر الأطراف عملت منذ البداية على صياغة أجندة عمل قوية، مقترنة بأقصى قدر من الطموح بشأن النتائج التي تم التفاوض عليها، وقد أنجزنا النقطة الأولى، والآن يجب علينا أن نحقق الهدف الثاني)).