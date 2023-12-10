جيرونا يحقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
انفرد جيرونا بصدارت ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه برشلونة 4 /2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.
وتقدم جيرونا عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19.
وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل جيرونا هدفه الثاني عن طريق ميجيل جوتيريز، ثم أضاف فاليري فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لبرشلونة، وبعده بثلاث دقائق سجل كريستيان ستواني الهدف الرابع لجيرونا.
ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.
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