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جيرونا يحقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

12/10/2023 8:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انفرد جيرونا بصدارت ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه برشلونة 4 /2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

وتقدم جيرونا عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل جيرونا هدفه الثاني عن طريق ميجيل جوتيريز، ثم أضاف فاليري فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لبرشلونة، وبعده بثلاث دقائق سجل كريستيان ستواني الهدف الرابع لجيرونا.

ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.

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