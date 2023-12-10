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روما يتعادل مع فيورنتينا بتسعة لاعبين في مباراة البطاقات الحمراء بالدوري الإيطالي

12/10/2023 8:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعثر فريق روما أمام ضيفه فيورنتينا بالتعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم روما بهدف روميلو لوكاكو في الدقيقة 5، وأدرك لوكاس كوارتا التعادل للضيوف في الدقيقة 66.

ورفع روما رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن بولونيا والذي فاز على ساليرنيتانا 2 / 1 في نفس الجولة.

واستقر فيورنتينا في المركز السابع برصيد 24 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي.

لم يمنح جوزيه مورينيو مدرب روما منافسه فرصة لالتقاط الأنفاس بل بدأ اللقاء باندفاع هجومي شرس أسفر عن هدف مبكر سجله لوكاكو بضربة رأس بعد عرضية متقنة من باولو ديبالا.

وكاد فيورنتينا أن يدرك التعادل بكرة لعبها جياكومو بونافنتورا إلى مبالا نزولا، إلا أن البرتغالي روي باتريشيو حارس روما كان يقظا في التصدي لفرصة محققة في الدقيقة 17.

تعرض روما لضربة فنية مؤثرة بخروج ديبالا من الملعب متأثرا بإصابة عضلية ليشارك مكانه الإيراني ساردار أزمون.

هدأ إيقاع المباراة كثيرا ولجأ روما للتراجع للخلف لتأمين مرماه ونجح كثيرا في الحد من خطورة مهاجمي فيورنتينا لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وكان سيناريو الشوط الثاني مثيرا للغاية حيث تحسن أداء فيورنتينا وأصبح الأفضل والأقوى ونجح في قلب الطاولة على روما .

سدد بونافنتورا كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدتها العارضة في الدقيقة 63 بعدها بدقيقتين حصل نيكولا زاليفسكي لاعب روما على بطاقة حمراء.

استغل فيورنتينا النقص العددي أفضل استغلال، وسجل هدف التعادل بضربة رأس رائعة لمدافعه الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا.

وكاد نيكولاس جونزاليس الذي شارك بديلا في الشوط الثاني أن يهز شباك روما بضربة رأس، إلا أن روي باتريشيو أنقذ مرماه ببراعة في الدقيقة 73.

زادت الأمور تعقيدا بحصول روميلو لوكاكو على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد كريستيان كوامي في الدقيقة 87، قبلها خرج ساردار أزمون للإصابة ليشارك مكانه ستيفان الشعراوي.

لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل امتدت للثواني الأخيرة حيث امتد اللقاء لأكثر من سبع دقائق وقت بدل ضائع، حيث حصل نيكولا ميلينكوفيتش لاعب فيورنتينا على بطاقة حمراء مباشرة للاعتراض على قرارات الحكم.

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