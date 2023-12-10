روما يتعادل مع فيورنتينا بتسعة لاعبين في مباراة البطاقات الحمراء بالدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعثر فريق روما أمام ضيفه فيورنتينا بالتعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم روما بهدف روميلو لوكاكو في الدقيقة 5، وأدرك لوكاس كوارتا التعادل للضيوف في الدقيقة 66.
ورفع روما رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن بولونيا والذي فاز على ساليرنيتانا 2 / 1 في نفس الجولة.
واستقر فيورنتينا في المركز السابع برصيد 24 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي.
لم يمنح جوزيه مورينيو مدرب روما منافسه فرصة لالتقاط الأنفاس بل بدأ اللقاء باندفاع هجومي شرس أسفر عن هدف مبكر سجله لوكاكو بضربة رأس بعد عرضية متقنة من باولو ديبالا.
وكاد فيورنتينا أن يدرك التعادل بكرة لعبها جياكومو بونافنتورا إلى مبالا نزولا، إلا أن البرتغالي روي باتريشيو حارس روما كان يقظا في التصدي لفرصة محققة في الدقيقة 17.
تعرض روما لضربة فنية مؤثرة بخروج ديبالا من الملعب متأثرا بإصابة عضلية ليشارك مكانه الإيراني ساردار أزمون.
هدأ إيقاع المباراة كثيرا ولجأ روما للتراجع للخلف لتأمين مرماه ونجح كثيرا في الحد من خطورة مهاجمي فيورنتينا لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.
وكان سيناريو الشوط الثاني مثيرا للغاية حيث تحسن أداء فيورنتينا وأصبح الأفضل والأقوى ونجح في قلب الطاولة على روما .
سدد بونافنتورا كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدتها العارضة في الدقيقة 63 بعدها بدقيقتين حصل نيكولا زاليفسكي لاعب روما على بطاقة حمراء.
استغل فيورنتينا النقص العددي أفضل استغلال، وسجل هدف التعادل بضربة رأس رائعة لمدافعه الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا.
وكاد نيكولاس جونزاليس الذي شارك بديلا في الشوط الثاني أن يهز شباك روما بضربة رأس، إلا أن روي باتريشيو أنقذ مرماه ببراعة في الدقيقة 73.
زادت الأمور تعقيدا بحصول روميلو لوكاكو على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد كريستيان كوامي في الدقيقة 87، قبلها خرج ساردار أزمون للإصابة ليشارك مكانه ستيفان الشعراوي.
لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل امتدت للثواني الأخيرة حيث امتد اللقاء لأكثر من سبع دقائق وقت بدل ضائع، حيث حصل نيكولا ميلينكوفيتش لاعب فيورنتينا على بطاقة حمراء مباشرة للاعتراض على قرارات الحكم.
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