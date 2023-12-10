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آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري

12/10/2023 8:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري
والمسؤول عن الملف الطبي داخل النادي، أن الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في تحسن بسيط، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي ليصبح قادرا على التنفس بصورة طبيعية، وهو ما يمثل تحسن بسيط في حالته، وذلك رغم استمراره في غيبوبة.

وكان العامري فاروق، تعرض لوعكة صحية مفاجئة، الشهر الماضي خلال تواجده بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، استدعت نقله إلى المستشفى.

وأثبتت الفحوصات إصابة العامري فاروق، بغيبوبة نتيجة نزيف في المخ، خضع على إثره لأكثر من عملية جراحية.



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