واشنطن تحض بكين على وقف كل السلوكيات الخطيرة في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضت الولايات المتحدة الأحد الصين على إنهاء أعمالها "الخطرة والمزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي بعد اصطدام بين زورق فيليبيني وسفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "هذه الأعمال لا تعكس التجاهل المتهور لسلامة الفيليبينيين وحياتهم فحسب لكن أيضا للقانون الدولي" داعيا الصين إلى "الكف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".
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