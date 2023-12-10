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واشنطن تحض بكين على وقف كل السلوكيات الخطيرة في بحر الصين الجنوبي

12/10/2023 8:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضت الولايات المتحدة الأحد الصين على إنهاء أعمالها "الخطرة والمزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي بعد اصطدام بين زورق فيليبيني وسفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "هذه الأعمال لا تعكس التجاهل المتهور لسلامة الفيليبينيين وحياتهم فحسب لكن أيضا للقانون الدولي" داعيا الصين إلى "الكف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".

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