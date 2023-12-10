بيوت المزادات تئن من تراجع الرسوم مع احتدام المنافسة

ما إن تجد نفسك في إحدى صالات سوذبيز أو كريستيز، حتى تشعر بأنك انتقلت إلى عالم يفيض بالتفرد والخصوصية والثراء. ينطبق الأمر نفسه على العملاء، لكن قسوة الواقع المالي تضيق الخناق على بيوت المزادات نفسها، فالأنباء التي تتحدث عن أن البنوك تستمزج آراء عدد من المستثمرين بشأن دار سوذبيز للمزادات المملوكة للملياردير، باتريك دراهي، تثير تساؤلات حول مدى الربحية الفعلية لمثل هذه البيوت اللامعة البراقة.

لا يمكن إنكار أن سوق الأعمال الفنية يسجل نمواً واضحاً، مدفوعاً بزيادة الثروات، لكن المبيعات الرئيسية، والتي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار لـ((سوذبيز)) في عام 2022، ليست عائدات فعلية للدار، بل هي في واقع الأمر القيمة الإجمالية للقطع التي تم بيعها العام الماضي، فيما لا تحصل دور المزادات التي تلعب دور الوسيط سوى على رسوم.

ونظرياً يتم فرض رسوم تتراوح بين 15- 20 % من سعر البيع النهائي، وتقل الرسوم المطبقة حال كانت المجموعة المباعة كبيرة. كذلك، يفترض دفع البائعين لرسوم معينة.

لكن من الواضح أن الرسوم باتت تتآكل بفعل المنافسة الضارية، فللحيلولة دون تحول مجموعة من القطع المميزة إلى الجانب الآخر، حسبما تشير كل من كريستيز وسوذبيز إلى الآخر، قد لا تفرض الدار أي رسوم على البائعين، بل قد تتغاضى عن حصة من العلاوة المفروضة على المشتري.

وهكذا، فإن العمولات كحصة من مبيعات سوذبيز عانت بقوة، وذلك بالرجوع إلى الحسابات العامة المعلنة للعام 2020، وإلى الملفات المحولة إلى لوكسمبورج من جانب ((بيدفير))، الشركة الأم لكل أنشطة أعمال دار سوذبيز. وتشير حسابات ((ليكس))، إلى أن الرسوم تراجعت مما نسبته 15 % من المبيعات في العام 2017 إلى 13 % العام الماضي.

صحيح أن ((سوذبيز)) أضافت نحو 400 مليون دولار من عائدات عدد من الأنشطة الأخرى، وهو ما يرفع الإجمالي إلى 1.4 مليار دولار، لكن بعد حساب مدفوعات المقرات بمساحاتها الواسعة والموظفين بمظهرهم الباذخ إلى جانب تكاليف نقل المجموعات الفريدة حول العالم، لم يتبق للدار سوى 203 ملايين دولار أرباحاً تشغيلية، وهي أقل حتى من تكاليف الفوائد التي أعلنتها الشركة المالكة للدار حالياً.

والأسوأ من ذلك، أن العام الجاري قد يكون أكثر صعوبة، فالمبيعات المجمعة للنصف الأول لكل من ((سوذبيز))، و((كريستيز)) و((فيليبس))، شهدت تراجعاً بنسبة 18 %، استناداً لبيانات ((آرت تاكتيك))، ولا يتوقع في المقابل أن تتراجع التكاليف هي الأخرى.

وهكذا، فإن نماذج أعمال دور المزادات لا تبدو قريبة بالمرة من فخامة تلك البسط التي تستخدمها، لكن ذلك لا يحتمل أن يبعد المشترين عن هذه الدور، فمثل هذه الأصول تعد أدوات للقوة الناعمة وبطاقة لدخول عالم من التفرد، وسيكون هناك دائماً من يزايدون في القاعة.