معهد «ميلكين» يعقد قمة الشرق الأوسط وإفريقيا في الإمارات

استضافت الإمارات مؤخراً فعاليات قمة الشرق الأوسط وإفريقيا السنوية الخامسة التي نظمها معهد ((ميلكين))، وهو مؤسسة فكرية مستقلة غير ربحية في أبوظبي. وكان موضوع هذا العام هو ((تخطي التعقيدات عن طريق التعاون))، والذي سلط الضوء على أهمية قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتعاونون معاً لمعالجة القضايا الحيوية التي تواجه المنطقة والعالم بأسره.

تحديات كامنة

وأوضح ريتشارد ديتيزيو، الرئيس التنفيذي في المعهد أن قمة الشرق الأوسط وإفريقيا ركزت هذا العام على التوصل إلى حلول لبعض التحديات الكامنة في المنطقة التي تحظى بأهمية عالمية. وتضمنت القمة حلقات نقاش وجلسات تفاعلية، من بينها الاستعداد للموجة التالية من الإنجازات الطبية الحيوية؛ ومستقبل الماضي: بناء جسور التفاهم العابرة للحدود بالاستعانة بالسياحة الثقافية والتراثية؛ والاقتصاد التكنولوجي الجديد: تحويل التحديات إلى فرص؛ وظهور البدائل: إعادة تشكيل إدارة الاستثمار؛ وما وراء الحدود: الاتجاهات الكبرى التي تشكل المستقبل؛ والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ: الاستثمار في وسائل التكيف والتخفيف؛ والمدن المعمرة: تهيئة البيئات المثالية لقضاء فترة شيخوخة صحية؛ والمزيد.

مشاركون

وشارك أكثر 200 من قادة القطاع الحكومي والترفيهي والعمل الخيري ومجتمع الاستثمار خبراتهم الكبيرة، وأكد المعهد التزامه طويل الأمد بتقديم حلول للقضايا العالمية، وقمة الشرق الأوسط وإفريقيا هذه شهادة على ذلك الالتزام، وعن طريق جمع أصحاب المصلحة من كل القطاعات وتعزيز سبل التعاون في ما بينهم، تهدف القمة إلى إحداث تأثير دائم على النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة. وأوضح المعهد أن تركيزه ينصب على تسريع وتيرة التقدم بغية تمهيد الطريق لحياة أفضل، ومع التركيز على الصحة المالية والجسدية والعقلية والبيئية، فإنه يقوم بجمع أفضل الأفكار والموارد المبتكرة بغية رسم خطط لمعالجة بعض أهم القضايا العالمية العاجلة والمستقبلية.