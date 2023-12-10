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إطلاق حل تأمين صحي رقمي للشركات الصغيرة

12/10/2023 8:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((كاشيو))، شركة التكنولوجيا المالية، إطلاق تأمين صحي رقمي، بالشراكة مع ((يلاكومبير))، ومثل هذه المبادرة بداية رحلة التأمين الصحي الأولى، والوحيدة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأحجام، من العاملين لحسابهم الخاص إلى الشركات، التي يبلغ عدد موظفيها 25000 موظف، وتتمتع بنفس المزايا والتسعير مثل الشركات الكبيرة، وتقدم نهجاً رقمياً أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بنماذج التأمين التقليدية. تتيح كفاءة المنصة معالجة طلبات التأمين الصحي على الفور أسرع بمقدار 10 أضعاف من الطرق التقليدية، والتي تعتمد على الورق والتوقيعات.

تأتي المنصة في وقت يشهد فيه سوق التأمين الصحي والطبي في الشرق الأوسط نمواً كبيراً مدفوعاً بزيادة الطلب من قطاع الرعاية الصحية والنمو السكاني والتحولات الديموغرافية. يعد التأمين الصحي إلزامياً للمقيمين في الإمارات، التي تضم أكثر من 557000 شركة صغيرة ومتوسطة.

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