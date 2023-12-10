الجفاف يهدد رابع أكبر منتج لحبوب القهوة في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال نائب رئيس رابطة المصدرين وصناعات البن الإندونيسي، برانوتو سونارتو، إنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج حبوب القهوة في إندونيسيا، وهي رابع أكبر منتج لحبوب القهوة في العالم، بنسبة 7. 6 %، إلى 700 ألف طن في 2024، من 750 ألف طن مقدرة للعام الجاري، بسبب الطقس الحار والأحوال الجوية الجافة. ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ الإنتاج 790 ألف طن في 2022، وتمثل حبوب بن الروبوستا 71 % منه.
وذكر سونارتو خلال مؤتمر في مدينة هو تشي مينه سيتي بفيتنام، أن إنتاج الروبوستا ما زال يتراجع، في حين أن إنتاج الأرابيكا آخذ في الارتفاع. يذكر أن إجمالي المنطقة المزروعة بالبن تقدر بـ 1.1 مليون هكتار.
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