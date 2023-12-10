الجفاف يهدد رابع أكبر منتج لحبوب القهوة في 2024

قال نائب رئيس رابطة المصدرين وصناعات البن الإندونيسي، برانوتو سونارتو، إنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج حبوب القهوة في إندونيسيا، وهي رابع أكبر منتج لحبوب القهوة في العالم، بنسبة 7. 6 %، إلى 700 ألف طن في 2024، من 750 ألف طن مقدرة للعام الجاري، بسبب الطقس الحار والأحوال الجوية الجافة. ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ الإنتاج 790 ألف طن في 2022، وتمثل حبوب بن الروبوستا 71 % منه.

وذكر سونارتو خلال مؤتمر في مدينة هو تشي مينه سيتي بفيتنام، أن إنتاج الروبوستا ما زال يتراجع، في حين أن إنتاج الأرابيكا آخذ في الارتفاع. يذكر أن إجمالي المنطقة المزروعة بالبن تقدر بـ 1.1 مليون هكتار.