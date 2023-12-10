«دافز» تخفض بصمتها الكربونية %48 وتؤكد دعم الاستدامة

أصدرت المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز)، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، ورقة بحثية كشفت فيها عن نهجها المستدام الذي نجح بتعزيز موقعها كلاعب رئيسي داعم للاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومستوى التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال بالاستناد إلى رؤى متعمقة وإحصائيات ودراسات شاملة، حيث نجحت المنطقة الحرة بمطار دبي والتي تتميز بمكانتها الرائدة في مجال الاستدامة، في خفض بصمتها الكربونية بشكل ملحوظ بنسبة 48%، بما ينسجم مع مساهمتنا الرائدة في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وتتناول الورقة البحثية التي تحمل عنوان (EMERALD SANDS OF The UAE) مسيرة الدولة التنموية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والدور الجوهري الذي تلعبه ((دافز)) على صعيد الاستدامة من خلال مبادراتها وممارساتها وعملياتها وبنيتها التحتية التي تعزز موقعها كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات والكفاءات، ومحطة داعمة لأفضل الممارسات البيئية المسؤولة، بما ينسجم مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تطمح إلى بناء مستقبل مستدام للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وأشارت آمنة لوتاه المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) إلى أن إنجازات الدولة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر تبلورت بشكل واضح من خلال نهجها تجاه الاستدامة الذي تجاوز حدودها الجغرافية، واستثماراتها الكبيرة في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومساهماتها الفاعلة في مبادرات الطاقة الخضراء، وباستضافتها لمؤتمر Cop28 الذي يعتبر بمثابة تجسيد عملي على التزام الدولة بجهود تحقيق الحياد الكربوني والعمل المناخي على مستوى العالم.

وأضافت لوتاه: ((تجسد نتائج هذه الورقة البحثية التزامنا العميق بقضايا الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، كما يعكس التقدم الملحوظ للدولة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2023 بترتيب قدره 36، مدى التزام المساعي الرامية نحو تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث نجحت المنطقة الحرة بمطار دبي والتي تتميز بمكانتها الرائدة في مجال الاستدامة، في خفض بصمتها الكربونية بشكل ملحوظ بنسبة 48%، بما ينسجم مع مساهمتنا الرائدة في تحقيق المستهدفات الوطنية)).

وتحدثت لوتاه عن مكانة المنطقة الحرة بمطار دبي كبيئة مثالية للمستثمرين الحريصين على تطبيق الممارسات المستدامة والمسؤولة بيئياً بفضل مرافقها الحديثة وتقنياتها المتطورة، مما يجعلها وجهةً مثالية لأصحاب المشاريع والشركات الذين يسعون نحو تطبيق مستهدفات الأجندات الخضراء على مستوى العالم، مشيرة إلى النهج الاستباقي الذي تتبعه ((دافز)) لإنشاء منظومة اقتصادية مستدامة وقوية تماشياً مع مساعي الدولة الرامية إلى تحقيق الريادة في هذا المجال.

مبادرة نوعية مستدامة

وأطلقت ((دافز)) مبادرة نوعية لتطوير منظومة الاستدامة في دولة الإمارات، وذلك من خلال إجراء دراسة بحثية تهدف إلى تحديد القطاعات المسؤولة بيئياً بهدف استقطاب الشركات العاملة بها، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في اقتصاد الدولة على مستوى الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

وتأتي هذه المبادرة في خطوة استباقية تدعم جهود ((دافز)) على صعيد الاستدامة والتزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) بترسيخ حضورها كنموذج عالمي يجسد هذه الثقافة ويتبع أفضل الممارسات البيئية المسؤولة.

وجرى تقسيم الدراسة إلى مرحلتين، الأولى تمحورت حول تحديد أبرز القطاعات الخضراء بإشراف فريق بحث مختص تولى تصميم نموذج تقييمي شامل ارتكز على الأهداف البيئية في الدولة والبنية التحتية للمنطقة الحرة وإمكانات النمو المتاحة، حيث تضمنت القطاعات الرئيسية التي شملتها الدراسة حلول تكنولوجيا المعلومات الخضراء، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والعمارة الخضراء، في حين، اشتملت المرحلة الثانية على إجراء فحص شامل لهذه القطاعات وتقييم مدى توافق ممارساتها مع المستهدفات الوطنية للاستدامة، وإمكانية تطبيقها على المستوى الإقليمي.

صوت القطاع الأخضر

وأجرت ((دافز)) ضمن الدراسة مسحاً شاملاً في المنطقة لاكتساب رؤى ومعلومات حول مستوى تقدم الدول فيما يتعلق بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، واستطلاع ممارسات القطاع في هذا الشأن، حيث شمل 100 مشارك من نخبة صناع القرار والمديرين التنفيذيين الذين لديهم فهم عميق بالمبادرات الخضراء الوطنية على مستوى سبعة أسواق مختلفة، وهي المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت ومصر والهند. وبناءً عليه، سيجري استخلاص رؤى رئيسية حول نهج الاقتصاد الأخضر المتبع في الدول المشمولة ضمن المسح، فضلاً عن الآراء بالمبادرات التي أطلقتها الحكومات، وسمعة دولة الإمارات المتحدة وجهة حاضنة للاقتصادات الخضراء.

وجهة الاستثمارات الخضراء

تبرز المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) كمركز أعمال مزدهر يضم بنية تحتية مصممة وفق أبرز المعايير المستدامة، لتكون بذلك محطة مثالية للمستثمرين الذين يسعون إلى إنشاء مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة، ومنصة رائدة للشركات التي تركز على الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة والمسؤولية.

وتبلورت جهودها الحثيثة في هذا الشأن باستحقاق مقر ((دييز)) الرئيسي في دافز أخيراً شهادتي ((صفر طاقة)) (LEED Zero Energy) و((الحياد الكربوني)) (LEED Zero Carbon) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت المنطقة الحرة بمطار دبي منهجاً استباقياً تجاه تحديد وتقييم القطاعات المسؤولية بيئياً، بما يهدف إلى جذب شركات تلك القطاعات للمساهمة في نمو الاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات، حيث شملت الدراسة 11 قطاعاً رئيسياً و36 قطاعاً فرعياً مع التوقعات بنمو كل منها خلال السنوات الخمس المقبلة على المستوى الدولي. ومن بين القطاعات ونسبة نموها التي شملتها الدراسة على سبيل المثال، قطاع وقود الطيران المستدام بنسبة نمو متوقعة 60%، وقطاع أجهزة تنظيم الحرارة القابلة للبرمجة بنسبة 28%، وقطاع السيارات الكهربائية بنسبة 27%، وقطاع نقل الطاقة اللاسلكية بنسبة 24%، وقطاعات التشييد منخفض الكربون والحوسبة السحابية وإدارة الأسطول بنسبة 20% لكل منهما.

نهج وطني مستدام

أشارت الورقة البحثية التي أصدرتها ((دافز)) إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 70% في عام 2023، ويأتي ذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، والاستثمارات الوطنية الكبرى في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تشمل 70 دولة في 6 قارات. ومقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أظهرت الورقة البحثية أن دولة الإمارات تمضي بخطى متقدمة وثابتة في رحلة الطاقة المتجددة، حيث وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافاً واقعية وقابلة للتحقيق تبعاً لمختلف المقاييس العالمية. إذ تصدرت الإمارات دول مناطق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ضمن مؤشري ((تقدم مستهدفات التنمية المستدامة العالمي)) و((المستقبل الأخضر))، إلى جانب تصدرها لمؤشر الأداء البيئي في المنطقة وبترتيب قدره 39 عالمياً.