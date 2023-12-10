«رُوّاد» تطلق النسخة التاسعة من «نجوم الأعمال»

دشنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ((رُوّاد))، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، النسخة التاسعة من مبادرتها المجتمعية السنوية ((نجوم الأعمال))، والتي تستمر 14 يوماً، حتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان ضواحي الشارقة، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي بحديقة القرائن 4 في ضاحية مويلح.

ويشارك في النسخة الجديدة من المبادرة 40 مجموعة طلابية من المواطنين، يمثلون 80 طالباً وطالبة من طلبة المدارس والجامعات في إمارة الشارقة، ضمن الفئة العمرية ما بين 10 إلى 21 عاماً، وسيتم تنظيم الفعالية على مرحلتين، وفقاً للفئات العمرية، وبواقع 20 مشروعاً لكل مرحلة.

وشهد الافتتاح الطلبة المشاركون في المبادرة، وبإجمالي 80 طالباً وطالبة وأولياء أمورهم، إلى جانب فريق العمل المشرف على الجانب التنظيمي للحدث، وجمع من الزوار الذين حرصوا على حضور انطلاقة المبادرة، والمرور على الأكشاك المخصصة للمشاريع، والاطلاع على منتجاتها وخدماتها، وقد تم تحديد المرحلة الأولى من المبادرة لطلبة المدارس للمرحلة العمرية من 10 سنوات إلى 15 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر، فيما خصصت المرحلة الثانية خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر، وبمشاركة طلبة المرحلة الثانوية، وطلبة الجامعات للمرحلة العمرية من 16 إلى 21 سنة. وقال حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تأتي مبادرة ((نجوم الأعمال)) في دورتها التاسعة، استثماراً للنجاحات التي حققتها في النسخ السابقة، وتمكين المزيد من الشباب لتأسيس مشاريع تجارية ناجحة، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم الابتكارية الوليدة إلى مشاريع مصغرة.وأشارت فاطمة آل علي مدير مؤسسة ((روّاد)) بالتكليف، إلى أن المبادرة منذ انطلاقتها لأول مرة عام 2014 وحتى الدورة الحالية، نجحت في استقطاب 376 طالباً وطالبة من مراحل تعليمية مختلفة، وعرض 160 مشروعاً بأنشطة متنوعة.