إنجازات كبيرة لـ«دبي للاستثمار» في مجال الاستدامة

جددت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي التأكيد على التزامها بالاستدامة .

وتسلط الإنجازات التي حققتها شركة دبي للاستثمار خلال 2022، الضوء على التزامها الراسخ بالاستدامة. ويشمل ذلك تحقيق انخفاض بارز في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) وصلت نسبته إلى 32%، كما سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 61% في كثافة انبعاثات الاحتباس الحراري، إلى جانب تحقيق معدل إعادة تدوير أو إعادة استخدام قوي لموارد المياه بنسبة 55.3%، ويتمثل الإنجاز الأبرز بتسجيل صفر في الحوادث في مكان العمل. وتشكل النتائج دلالة واضحة على التزام دبي للاستثمار الراسخ بإحداث تغيير إيجابي ملموس وفعال عبر جميع عملياتها.

مبادرات عالمية

وقال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: ((تؤكد مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28، على التزامنا الثابت بمبادرات الاستدامة العالمية التي تهدف إلى إزالة الكربون. ولا تقتصر مشاركتنا على حضور المؤتمر، بل تهدف إلى تعزيز معرفتنا وفهمنا لقضايا المناخ واستيعاب ودراسة الأفكار والرؤى المطروحة بشكلٍ فعال، والتفاعل والتواصل مع قادة ورواد الاستدامة. كما نجدد التأكيد على التزامنا بالعمل بما يتماشى مع أجندة الاستدامة العالمية)).

تشكل استراتيجية الاستدامة المتينة التي تتضمن سبع ركائز أساسية، جزءاً لا يتجزأ من قيم شركة دبي للاستثمار.

وتعكس العمليات القائمة على النزاهة والسعي لتعزيز الآثار الاقتصادية الإيجابية تطلعات الشركة وحرصها على المسؤولية والحفاظ على الموارد وتنمية وتطوير القوى العاملة والحفاظ على علاقات التعاون والدعم المجتمعي.

وأوضح أن النهج الشامل الذي تعتمده دبي للاستثمار، يعتمد على الدور المحوري والأساسي للمجموعة، في تحويل نماذج الأعمال والعمليات من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ويبرز دور الشركات التابعة والمملوكة من قبل دبي للاستثمار من خلال قيادتها للعديد من المبادرات التحويلية في مختلف القطاعات التي تقوم على الابتكار في شركات مواد البناء وقد طرحت الشركات المتخصصة في مواد البناء التابعة للمجموعة، منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، من شأنها أن تعزز ممارسات البناء المستدام، بما في ذلك المواد والحلول الموفرة للطاقة.

ولعبت العديد من المبادرات مثل تقديم الزجاج المنخفض الانبعاثات والزجاج الشمسي والمواد العازلة دوراً محورياً على مستوى تعزيز تصاميم المباني المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة عبر المشاريع المنفذة في الإمارات العربية المتحدة ودعم تكامل البنية التحتية الخضراء. كما يسهم التحول إلى السيارات الكهربائية من قبل العديد من الشركات التابعة للمجموعة، في دعم جهود الشركة للحد من بصمتها الكربونية.

وعلى مستوى مبادرات إعادة تدوير المياه المبتكرة، قامت الشركات التابعة للمجموعة بإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، حيث نجحت في الحفاظ بشكل كبير على هذا المورد الحيوي. هذا ويواصل مجمع دبي للاستثمار المشروع المتكامل متعدد الاستخدامات التابع للمجموعة في خططه التطويرية الواسعة النطاق، لإضاءة الشوارع بتقنية LED ما أدى إلى توفير 700 ألف كيلوواط ساعة من الطاقة سنوياً.