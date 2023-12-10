«دو» تكشف عن شريحة اتصال مجانية وصديقة للبيئة لزوّار الإمارات

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، إطلاق شريحة اتصال مجانية وصديقة للبيئة لزوار دولة الإمارات من جميع أنحاء العالم، وذلك لتلبية متطلبات السيّاح في ما يتعلق بخدمات الاتصال.

وتقدم الشريحة لمستخدميها العديد من الميزات، بما في ذلك 1 غيغا من البيانات المجانية صالحة لمدة 24 ساعة، وسرعات فائقة مدعومة بشبكة الجيل الخامس، إضافة إلى باقات بيانات غير محدودة، مع خيار إجراء مكالمات. وتوفر شريحة اتصال الزّوار، التي يمكن تفعيلها بسهولة، والمصممة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، للمستخدمين، تجارب اتصال موثوقة، ما يتيح لهم البقاء على اتصال مستمر، ومشاركة تجاربهم، والتفاعل مع عائلاتهم وأصدقائهم على نحو سلس.

التزام

وقال كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: ((يسرنا توفير شريحة الزوّار المجانية والصديقة للبيئة، والتي تأتي في إطار التزامنا بترسيخ مفاهيم الاتصال المستدام. ويتمثل هدفنا من إطلاق هذه الشريحة الجديدة المصممة من مواد صديقة للبيئة، في تزويد زوّار دولة الإمارات بخدمات اتصال سلسة ومتميزة، ما يسمح لهم بمشاركة تجاربهم ولحظاتهم مع أصدقائهم وأحبائهم في جميع أنحاء العالم. ونحن واثقون من أن شبكتنا المتقدمة، وبنيتنا التحتية الحديثة لخدمات الاتصال، ستمكّن المستخدمين من الاستمتاع بتجارب اتصال متميزة وقيّمة، فضلاً عن مساعدتهم على استكشاف العالم بطرق أكثر استدامة)).

استدامة

وتضمن شبكة دو وبنيتها التحتية المتقدمة، بقاء زوّار دولة الإمارات على اتصال دائم ومستمر، إضافة إلى استمتاعهم ببث المحتوى، ومواكبة أحدث التطورات دون أي انقطاع. ويعكس طرح شريحة الاتصال الجديدة، حرص دو على توفير خدمات اتصال موثوقة، إضافة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة. ويمكن للزوّار من خلال خدمات الاتصال التي توفرها الشركة، الوصول إلى المعلومات، واستكشاف المناطق المحيطة بهم، والاستمتاع بتجارب افتراضية تفاعلية، مع المساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة.