غرفة الشارقة تطلق برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال للمديرين الحكوميين

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، متمثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها عن إطلاق برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال تحت عنوان ((ابدأ مسارك القيادي الناجح))، ويهدف البرنامج الذي تنظمه غرفة الشارقة بالتعاون مع جامعة سلامنكا الإسبانية، إلى تعزيز قدرة المشاركين على تحليل البيانات وتقديم الحلول المبتكرة وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل وتحقيق الميزة التنافسية للجهات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص غرفة الشارقة على استثمار إمكانيات المركز وخبراته بالشكل الأمثل لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الأجهزة والدوائر الحكومية والخاصة، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئات العمل، حيث يتضمن البرنامج الذي يمتد على مدار 3 شهور ويستهدف مديري الإدارات والأفرع ونوابهم ورؤساء الأقسام والمرشحين من قبل الجهات الحكومية، عدداً من المحاور يقدمها خبير معتمد في تطوير الأعمال والاستراتيجيات، من أبرزها سبل تصميم الاستراتيجيات المبتكرة، وآليات التحليل الاقتصادي للأعمال، والذكاء الاصطناعي في القيادة الاستراتيجية، وسيكولوجية الأعمال، واستراتيجية إدارة الموارد المالية.

تنمية

وأكدت مريم الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على الإسهام بتنمية وتطوير الموارد البشرية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ونشر ثقافة الجودة المؤسسية، من خلال مركز الشارقة للتدريب والتطوير عبر تطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في تنمية الكوادر البشرية وتقديم برامج ودورات تدريبية تتناسب مع طبيعة المؤسسات في مختلف القطاعات، وبالتنسيق مع كبرى الجهات الأكاديمية العالمية والمحلية، بهدف استكشاف الكفاءات القيادية وتأهيلها وفق معايير وقيم مؤسسية وتطوير وتنمية مهارات الموظفين في كافة المجالات للوصول إلى التميز والارتقاء بمستويات الكفاءة الوظيفية، مشيرةً إلى أن التخطيط الاستراتيجي يعد منهج عمل أساسياً لتطوير المؤسسات والشركات، وأحد أهم عوامل نجاحها، ومن هنا يأتي أهمية هذا البرنامج في تكريس ثقافة صناعة المستقبل بأدوات منهجية متطورة وتنمية قدرات الموارد البشرية على التخطيط الاستراتيجي بما يشكل قيمة مضافة لعمل المؤسسات والجهات الحكومية.

برامج

من جانبها أشارت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، إلى أن غرفة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير تعمل على تقديم العديد من البرامج التدريبية المبتكرة الموجهة لموظفي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة محفزة للإبداع ورفع وعي الموظفين بكافة برامج الأداء المؤسسي المتميز.