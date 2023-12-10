5 جوائز عالمية وإقليمية لجمارك دبي في الاتصال الحكومي

توجت جمارك دبي مسيرتها الحافلة في الاتصال المؤسسي بالفوز بخمس جوائز عالمية وإقليمية خلال العام 2023، بما يسهم في ترسيخ هوية وسمعة دبي وتعزيزها على المستوى العالمي، ودعم مكانتها في مجال تطوير العمل الحكومي القائم على التفكير الإبداعي والابتكار ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وحصدت الدائرة جائزة التألق الدولية أفضل فريق للتسويق والعلاقات العامة ضمن جوائز ((بي أو سي بريليانس 2023)) السنوية في لندن بالمملكة المتحدة، والجائزة البرونزية لأفضل تميز بيئي في القمة العالمية السنوية الرابعة عشرة للمسؤولية الاجتماعية التي أقيمت في فيتنام، جائزة الطاووس العالمية للاستدامة التي ينظمها معهد المديرين في لندن، جائزة مسابقة أفضل الممارسات الدولية بـ 6 نجوم عن فئة التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2023 من منظمي الجائزة في نيوزيلندا، وجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً من جوائز الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2023، علماً أن جمارك دبي حصلت على 45 جائزة في مجال الاتصال المؤسسي خلال السنوات الماضية.

تميز

وأعرب خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي عن فخره واعتزازه بفوز جمارك دبي بهذه الجوائز رفيعة المستوى، مؤكداً أن حكومة دبي تولي أهمية خاصة للاتصال الحكومي باعتباره ركناً أساسياً من أركان نموذج الشراكة المؤسسية والمجتمعية الذي قامت عليه دبي وشكل مظلة لاستراتيجياتها المتطورة والمتميزة، حيث يواكب الاتصال الحكومي في جمارك دبي رؤية القيادة الرشيدة نحو المستقبل، من خلال تبني أحدث الممارسات والتطبيقات المتطورة لرفع كفاءة عملية الاتصال والتواصل المستقبلي الذكي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث، ووسائل التواصل والقنوات المتعددة الحديثة.

خصائص

وتتواصل عملية التطوير والتحسين المستمر للموقع الإلكتروني لجمارك دبي بهويته الجديدة والذي يتميز بشكل وخصائص مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية وانسجاماً مع المعايير التي حددتها حكومة دبي الذكية، ويقدم الموقع الإلكتروني من خلال استحداث تصاميم متطورة، خدمات ذكية متكاملة لجميع فئات المتعاملين تتضمن رمز استجابة سريع Code QR، ومعلومات تواصل لدعم العملاء، كما تم تضمين الموقع برنامج الدردشة التفاعلي للمستخدمين، واستبيانات لقياس سعادة العملاء، بالإضافة إلى توفير تجربة أكثر سلاسة لأصحاب الهمم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات بكل سهولة لتلبية متطلباتهم، كما شملت عمليات التحسين إضافة خاصية البحث عن الرمز المنسق لتصنيف البضائع وتسريع حصول الشركات والمستوردين والمخلصين الجمركيين على تصنيفات الرمز الجمركي.

مبادرات

وتحرص جمارك دبي على تمكين المجتمع وتعد من الجهات الرائدة في المسؤولية المجتمعية، وتسعى الدائرة وبشكل مستدام إلى أن تكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات، وفي هذا الإطار أنجزت جمارك دبي 100 مبادرة مجتمعية خلال العام الجاري، استفاد منها ما يقارب من 150 ألف مستفيد ومن أبرز مبادرات الدائرة المجتمعية لهذا العام تراحم من أجل غزة، معرض منتجات كبار المواطنين، وإفطار صائم، وتعتمد جمارك دبي استراتيجية واضحة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.

حرص

تحرص جمارك دبي على تفعيل قنوات التواصل مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية للدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية استراتيجية مع دبي، ومع قطاعات الأعمال التي تنتمي إلى هذه الدول، من خلال برامج ومبادرات متنوعة ويقوم قسم العلاقات الخارجية في إدارة الاتصال المؤسسي بدور رئيسي في تنسيق اللقاءات والاجتماعات مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الأعمال الأجنبية.