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رئيس «جي بي مورجان»: أمريكا «أدمنت» الديون

12/10/2023 8:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس ((جي بي مورجان))، جيمي ديمون مؤخراً، أن أمريكا مدمنة عملياً على الديون، وتعرض الاقتصاد للخطر.

وأشار رئيس المصرف الأمريكي، إلى الكمية الضخمة من الديون التي حصلت عليها أمريكا منذ الجائحة، بما في ذلك حوالي تريليون دولار من شيكات التحفيز، و4 تريليونات دولار خصصها الفدرالي لشراء السندات الحكومية.

وساعدت تلك القرارات في ضخ كمية كبيرة من الكاش في الأسواق الأمريكية، بما ساعد الشركات على تحقيق المزيد من الأرباح، في حين ارتفعت الأسهم بشكل أكبر في 2021.

وقال ديمون في تصريحين نقلتهما ((تليغراف))، مؤخراً: تلك الأموال إدماناً.

وكان التحفيز الذي غذته الديون، أدى إلى تأجيج التضخم الذي دفع الفيدرالي إلى التخلي عن سياسته التيسيرية.

وكانت الديون الأمريكية وصلت إلى 33 تريليون دولار -وهو أعلى مستوى على الإطلاق- لأول مرة هذا العام، كما ارتفعت بالقرب من 34 تريليون دولار. وفي سياق منفصل، صرح ديمون بأن أعمال ((جي بي مورجان))، ستتخارج من الصين، إذا أمرت الحكومة الأمريكية بذلك.

وأضاف: إذا أمرتني الحكومة الأمريكية بمغادرة الصين.. سأغادر.

ووصف ديمون العلاقات مع الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- بأنها موضوع معقد للغاية، مشيراً إلى أن التواصل مع الصين والحكومة الأمريكية كان ضرورياً.

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