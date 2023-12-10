العملة النيجيرية إلى أدنى مستوى

تراجعت عملة النيرة النيجيرية لأدنى مستوى على الإطلاق، في ظل استمرار نقص العملة الأمريكية الدولار، على الرغم من وعود الحكومة بتعزيز إمدادات الدولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العملة المحلية تراجعت بنسبة 23 %، لتصل إلى 1099 نيرة للدولار، وذلك بحسب شركة ((إف إم دي كيو))، التي ترصد سعر الصرف في نيجيريا.

ويشار إلى أن العملة النيجيرية تسجل تذبذباً، في ظل مستوى سيولة الدولار، منذ أن خففت الحكومة من القيود على العملة في يونيو الماضي، في خطوة أدت لتراجع سريع في قيمة العملة بنسبة 40 %.

وكان محافظ البنك المركزي النيجيري اولايمي كاردوس، قد تعهد الشهر الماضي بتصفية عقود الصرف الأجنبي، التي أدت لتثبيط تدفقات المستثمرين، وأثرت في العملة المحلية، والحد من التضخم لتحسين المستقبل الاقتصادي.

مع ذلك، فإن التعهد بإنهاء التراجع لم ينجح إلا في استقرار سعر العملة في السوق الموازية.