المخاطر تحيط بالتجارة العالمية بسبب أزمات قناتي بنما والسويس

تتهدد سلاسل الإمداد العالمية اضطرابات متزامنة في كل من قناة بنما وقناة السويس، وهما شريانان حيويان للتجارة العالمية، وذلك قبل الكريسماس بفترة قصيرة. وأطلق ملاك سفن ومستوردون، تحذيرات بأن الجفاف الذي تعاني منه قناة بنما وموجة الهجمات على سفن الشحن، على بعد 11500 كيلومتر أي على مقربة من قناة السويس، يخنقان حركة التجارة.

وقال ماركو فيرجيون، المدير العام لمعهد التصدير والتجارة الدولية، الذي يمثل المستوردين في شتى أنحاء المملكة المتحدة، إن ذلك يعني أن بعض الشحنات لن تتوفر في الأسواق في الوقت المناسب قبل الكريسماس. وبعد أشهر من التأخيرات بسبب قناة بنما، لن تكون بعض الإلكترونيات الاستهلاكية مثل أجهزة الآيفون متوفرة. وإذا ما ازدادت حدة الهجمات بالقرب من قناة السويس والتي تشنها جماعات متمردة في اليمن، فإن المزيج بين هذه الهجمات والقيود المفروضة بقناة بنما سيكون ((كارثياً))، حسبما يشير فيرجيون.

من جانبها، قالت مجموعة ((إم دي إس ترانزموديل)) لتحليلات التجارة، إن أكثر من نصف حجم الشحن على سفن الحاويات، التي تربط بين آسيا وأمريكا الشمالية تم عبر قناتي بنما والسويس خلال الربع الثالث من العام الجاري.

واعتبر أكتوبر الماضي الأكثر جفافاً في منطقة قناة بنما منذ العام 1950 على الأقل، وذلك بحسب سلطات القناة، ويعود ذلك جزئياً إلى ظاهرة ((إل نينيو)) المناخية التي طالت بتأثيراتها درجات الحرارة ومعدلات سقوط الأمطار على مستوى العالم. واضطرت سلطات القناة للمرة الأولى، إلى خفض عدد السفن المارة عبر القناة، وسينخفض هذه العدد بشدة إلى 18 سفينة فقط يومياً بحلول فبراير المقبل. وشدد رولف هابين جينسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((هاباج- لويد)) الألمانية، التي تعد خامس أكبر مالكة للسفن عالمياً، وتنقل غالبية السلع المصنعة عالمياً على أن ((مشكلة الجفاف في قناة بنما مسألة خطيرة وتثير الكثير من القلق)).

وخلال الأسبوع الأول من ديسمبر، شهدت قناة بنما عبور 167 سفينة، مقارنة مع 238 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، طبقاً لبيانات مجموعة ((مارين ترافيك)) لتحليلات التجارة.

واضطرت السفن التي لم تقم بالحجز المسبق إلى الانتظار لمدة تصل في المتوسط إلى 12.5 يوماً، حتى يتسنى لها عبور القناة التي يبلغ طولها 50 ميلاً من المحيط الهادي إلى الأطلنطي. وطالت مدة الانتظار لبعض السفن ما يزيد على أسبوعين، وفق ما أعلنته سلطات القناة.

وفي مواجهة التأخيرات المتزايدة، كان على هاباج - لويد ومجموعات شحن أخرى، أن تلجأ إلى طرق أطول وأكثر تكلفة. وأعلنت المجموعة الألمانية، أنها حولت مسار ما لا يقل عن 42 سفينة للتجارة بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة من بنما إلى السويس، لكن موجة من الهجمات على السفن من جانب الحوثيين في اليمن أثارت الكثير من القلق في قطاع الشحن العالمي، رغم أن الحوثيين أكدوا أنهم لا يستهدفون سوى السفن ذات الصلة بإسرائيل.

وتساءل أحد التجار في مجموعة أوروبية لملاك السفن وتجارة السلع: ((كيف لهم أن يعرفوا من هو المالك النهائي للسفينة؟ قد يقولون: هذه السفينة متجهة إلى إسرائيل. لذا، لنهاجمها إذن)). وأضاف: ((قناة بنما مغلقة تقريباً، وإذا حدث الأمر نفسه لقناة السويس، فكيف لنا أن ننقل الحبوب حول العالم، وهنا أيضاً تبدأ أسعار الشحن في الارتفاع)).

وأكد هابين جينسن، أن مجموعة هاباج – لويد ليس لديها أي سفن مرتبطة بإسرائيل تبحر في المنطقة المستهدفة، ولفت إلى مراقبة المجموعة للموقف. وقال: لن نتردد في تحويل سفننا، إذا اضطررنا إلى ذلك. وأوضح انه إذا بات المرور عبر قناة السويس أكثر صعوبة، هو الآخر، فيمكن أن يتسبب ذلك في فوضى خطيرة. وفي إشارة مبكرة لدفع هذه الفوضى تكلفة السلع إلى الصعود، فقد فرض العديد من ملاك السفن رسوماً إضافية بمئات الدولارات على كل حاوية للمصدرين الذين يرسلون سلعهم عبر قناة بنما، وذلك بعدما ارتفعت تكاليف عبور السفن للقناة بملايين الدولارات في فترة قصيرة. وأعلنت مجموعة هاباج- لويد، عن تكلفة إضافية جديدة مرتبطة بمخاطر الحرب تبلغ قيمتها 80 دولاراً لكل الشحنات من وإلى إسرائيل.

وتحويل السفن لمسارها من قناة بنما إلى قناة السويس، يعني إضافة 5 أيام إلى الرحلة بين نيويورك وشنغهاي إذا كانت السفينة تبحر بسرعة 16 عقدة، حسبما أوضحت ((إم دي إس ترانزموديل)). وإذا تجنب عدد أكبر من ملاك السفن العبور من قناة السويس ولجأوا إلى الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا للرحلات بين المدينتين نفسهما، فسيضيف ذلك 6 أيام أخرى للرحلة.

وقال فورجيون، إن هذه الفوضى تبرز تساؤلات أكبر حول مدى مرونة التجارة العالمية، وتطرح اقتراحات لمصادر بديلة للسلع المصنعة وطرق للنقل مثل الشحن الجوي التي يجب وضعها في الحسبان. وأضاف: ((يتعين على الحكومات والأعمال التساؤل حول ماهية سلسلة الشحن المرنة وكيف ستبدو. وأياً كان الأمر، فهناك القليل مما يمكن فعله للكريسماس هذا العام. لكن إذا لم نفعل شيئاً، فأعتقد أنه سيكون مخاطر كبيرة بحدوث حالات نقص متعددة طوال العام المقبل)).