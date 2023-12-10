هل يعمق الحلم الأمريكي فجوة اللامساواة؟

في علم النفس، هناك متطلبان أساسيان، كل منهما منفصل عن الآخر، حتى ينجح شخص ما في التخلص من سلوك غير مرغوب. أولاً، يحتاج هذا الشخص لوعي ذاتي يدرك من خلاله وجود مشكلة، وثانياً، يحتاج هذا الشخص إلى مهارات إدارة للذات للتصرف على أساس هذه المعرفة. ويعد التحلي بالمتطلب الأول دون إتقان الثاني أسوأ من عدم التمتع بأي منهما، فهو إدراك مؤلم لعيب يمتد إلى الأبد.

وإذا ما طبقنا ذلك على البلدان بدلاً من الأشخاص، وانتقلنا إلى العلات المجتمعية بدلاً من العيوب الشخصية، فأخشى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية عالقة في هذه المعضلة حينما يتعلق الأمر بالتفاوتات في الدخل.

ثمة جدالات حامية الوطيس حول مدى تنامي اللا مساواة في الدخل بالولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة، لكن ما لا شك فيه هو أن انعدام المساواة أوسع في أمريكا من أي دولة متقدمة أخرى. ويتفق الأمريكي العادي مع هذا الطرح، إذ يصف واحد من بين كل خمسة أمريكيين توزيع الدخل الأمريكي بأنه ((غير عادل للغاية))، وهي نسبة أعلى من أي دولة غربية ثرية أخرى.

لكن، بحسب ورقة عمل جديدة مثيرة للدهشة، ففي حين أن الأمريكيين ربما يدركون مشكلة انعدام المساواة التي تلم ببلدهم، فإن رغبتهم في ضرورة القيام بشيء ما تجاه الأمر تقل عن رغبة نظرائهم في البلدان الغربية الأخرى. والأكثر إثارة للدهشة، أن تسليط الضوء على مدى اتساع اللا مساواة على المستوى الوطني لم يكن له أي تأثير على رغبة الأمريكيين في تضييق هذه الفجوات، بل في واقع الأمر، فإنه يقلل من الرغبة في إعادة التوزيع، بينما في بلدان غربية أخرى، تحفز مثل هذه الأمور على مزيد من الدعوات لإعادة التوزيع.

وفحصت الدراسة، التي قادها بيبر كولبيبر، أستاذ الحكومة والسياسات العامة في كلية ((بلافاتنيك)) للإدارة الحكومية بجامعة ((أوكسفورد))، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا. واطلع أشخاص في هذه البلدان على مقال صحافي استخدم بيانات عن انعدام المساواة، تفيد بأن النظام الاجتماعي في بلدانهم فاسد. وأدت قراءة المقال في خارج الولايات المتحدة، إلى زيادة الاعتقاد بأن المجتمع منقسم إلى موسرين ومعسرين، وتعزيز الدعم لإعادة توزيع الثروة. أما في الولايات المتحدة، فلم تسفر قراءة المقال عن أي من هاتين النتيجتين.

ما السر إذن وراء هذه الاستثنائية؟، اعتقد أن هناك ديناميكيتين تؤثران على ذلك. الأولى، تتمثل فيما أطلق عليه جانبي الحلم الأمريكي، إذ تظهر البيانات أن الأمريكيين يعتبرون أنفسهم أكثر قدرة على الترقي الاجتماعي مقارنة ببلدان غربية أخرى (في حين أن العكس صحيح)، وهم أكثر ترجيحاً أن يقولوا إن العمل الكادح ضروري للمضي قدماً في الحياة، وهذه اعتقادات طموحة وتعلي من قيم الجدارة والاستحقاق، غير أن الوجه الآخر يتمثل في أن الأمريكيين هم الأكثر ترجيحاً أيضاً للقول إن ذوي الدخل المنخفض مطالبون بالارتقاء بأنفسهم اعتماداً على النفس وليس على الآخرين.

وإذا كان الأمريكيون ينظرون إلى الدخول المفرطة من زاوية الطموح وليس الغضب مقارنة بنظرائهم في بلدان أخرى، فربما يفسر ذلك ردود أفعالهم على قراءة المقال حول انعدام المساواة. وإذا كانت رؤية انعدام المساواة مكافئة لرؤية الفرصة، فالحلم الأمريكي إذن يجعل المجتمع أكثر تسامحاً مع التفاوتات الكبيرة.

الديناميكية الثانية، والتي سلط كولبيبر الضوء عليها هو والمؤلفون المشاركون، تكمن في عدم ثقة الأمريكيين في الحكومة، واعتقادهم بصفة خاصة بأن الحكومة تفتقر دائماً للكفاءة. وبدا ذلك جلياً عندما قال رونالد ريجان، للأمريكيين، في خطاب تنصيبه رئيساً في 1981، أي منذ 42 عاماً، أن ((الحكومة ليست الحل لمشكلاتنا، الحكومة هي المشكلة))، ويبدو أن الأمة أخذت كلماته منذ ذلك الحين على محمل الجد.

ورغم كون الأمريكيين الأكثر ميلاً للقول إن انعدام المساواة في الدخل في بلدهم أمر غير عادل، فإن أقل من نصفهم يعتبرون الحكومة مسؤولة عن معالجة ذلك. ويأتي هذا مقابل الثلثين أو أكثر في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وفي حين ترى مجتمعات أخرى انعدام المساواة أمراً يلحق بالناس وتجب معالجته عن طريق تقديم المساعدة لهم، فإن الأمريكيين يرونه أمراً يتحمل الناس مسؤوليتهم فيه بأنفسهم.

تكمن المأساة هنا في أن الحلم الأمريكي يواصل خذلان الكثيرين، حيث تواجه الولايات المتحدة صعوبة مع الفقر المدقع أكثر من أي من البلدان الخمسة التي تتسم بمواقف أكثر جماعية. وذكر برنامج المسح الاجتماعي الدولي ((آي إس إس بي))، أن الأمريكيين هم الأكثر احتمالية لأن يقولوا إنهم فوتوا تناول وجبة ما لأن ليس لديهم ما يكفي من المال لشرائها. وأيدت هذه النتائج، نتيجة أخرى توصل إليها البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ((بي آي إس إيه))، مفادها أن واحداً من بين كل ثمانية أطفال أمريكيين يفوت وجبة لمرة على الأقل شهرياً.

كل ذلك يسلط الضوء على واحد من التوترات الأساسية داخل المجتمع الأمريكي، وهو: هل الثراء الفاحش والفقر المدقع وجهان للعملة ذاتها؟، لا ريب في أن ثقافة الطموح والمسؤولية الشخصية هي المحركة لريادة الأعمال وتوليد الثروة، لكنها أيضاً ترسخ اللامبالاة بشأن انعدام المساواة، وخصوصاً تجاه التدخل الحكومي، مما يترك الأكثر فقراً وحدهم لمسؤولية تدبير أمورهم.