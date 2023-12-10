البحث عن رؤساء تنفيذيين بمجالس الإدارة الشركات

قد لا تحتاج الشركات المدرجة في ((فوتسي)) للنظر في الخارج خلال بحثها الحثيث عن رئيسها التنفيذي التالي، فلربما يكون عضواً في مجلس إدارتها. فخلال العام الماضي، عينت مجموعة السلع الاستهلاكية ((يونيليفر))، وسلسلة متاجر التجزئة ((جون لويس))، وموفرة الخدمات المالية ((هارغريفز لانسداون))، وشركة الاتصالات ((بي تي))، جميعها رئيساً تنفيذياً كان يشغل بالفعل منصب مدير غير تنفيذي في مجلس الإدارة.

وفي وقت حافل بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، يبدو أن رؤساء الشركات وزملاءهم يفضلون خيار ((الشيطان الذي يعرفونه)) حينما يتعلق الأمر بالقيادة. ولدينا أمثلة متعددة على هذا الاتجاه، أمثال أماندا بلانك، الرئيسة التنفيذية لشركة أفيفا للتأمين، ووارن إيست، المدير السابق لشركة رولز رويس، إذ كانا مديرين غير تنفيذيين، وكذا أندي بيرد، مدير ((بيرسون)) وسايمون تومسون من مجموعة البريد الملكي البريطاني، اللذين أعلنا هذا العام تخليهما عن منصبيهما.

في حقيقة الأمر، أشارت ((سبنسر ستيوارت)) للتوظيف، إلى أنه من بين 59 مديراً تنفيذياً لدى شركات مدرجة في ((فوتسي 350)) تسلموا مناصبهم منذ يناير 2022، شغل ثلثهم مناصب في مجالس الإدارة قبل تعيينهم رؤساء تنفيذيين. وفي الولايات المتحدة، حيث لا يشيع شغل شخص ما منصباً بمجلس الإدارة قبل تسلمه زمام المنصب الأعلى، عمل 17% من 245 رئيساً تنفيذياً للشركات المدرجة في ((إس آند بي 1500))، عينوا بمناصبهم منذ بداية العام الماضي، مديرين قبل ترقيهم لمنصب الرئيس التنفيذي.

ونظرياً، فالجانب المشرق من تعيين مدير بمنصب الرئاسة التنفيذية هو تمتعه بالفعل بعلاقات عمل طيبة مع رئيس الشركة، وبقية أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن الفريق التنفيذي.

والمرشحون لتقلد المنصب، سواء أكانوا يعملون داخل الشركة أم من خارجها، منفصلون بما يكفي عن فريق القيادة بحيث يمكنهم إجراء تغييرات، لكنهم يدركون في الوقت ذاته ثقافة واستراتيجية ونموذج أعمال الشركة، ويتمتعون بدراية أكبر بالمشكلات التي قد تواجهها. وذكر كيت بينجهام، مدير ممارسات مجلس الإدارة في المملكة المتحدة لدى شركة البحوث التنفيذية ((هيدريك آند سترغلز)): ((هم يعرفون الشركة ومن المرجح أنهم على دراية بكل أسرارها)).

وتعد هذه ميزة خاصة، وذلك مع ازدياد مغادرة الرؤساء التنفيذيين لمناصبهم. وقال بيل آدمز، مستشار ومدرب للقيادات، إنه لاحظ انتقال التوتر في بيئة الأعمال إلى مجالس الإدارة، مع ارتفاع معدل تدهور العلاقات بين رؤساء الشركات والرؤساء التنفيذيين. وتابع: ((ازدادت الضغوط بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتغيرت هذه العلاقات على نحو جوهري)).

وفي بيئة مثل هذه، من المنطقي أن ينظر رؤساء الشركات إلى زملائهم بمجالس الإدارة، بحثاً عن مرشحين محتملين لشغل منصب الرئيس التنفيذي. وبحسب قول أحد رؤساء الشركات المدرجة في ((فوتسي)): ((للمرة الأولى أشعر أن المديرين غير التنفيذيين خيار حقيقي يجب علي وضعه في الاعتبار.. إنهم لم يعودوا خياراً ثانوياً)).

وتعني الضغوط المتزايدة على مجالس الإدارات، أهمية أن يعطي رؤساء الشركات الأولوية بالفعل للخبرة في تعييناتهم للمديرين الجدد. وربما يتطلع بعض من أعضاء مجالس الإدارة هؤلاء إلى العودة للأدوار الأكثر عملية. وأضاف بينجهام: ((بعض المديرين غير التنفيذيين يحاولون التمتع بمشوار وظيفي متعدد، أي ينطوي على أدوار إدارية عدة، لكنهم يفوتون عندها زخم وحماس الحياة التنفيذية)).

ومع ذلك، فإن تعيين عضو بمجلس الإدارة في المنصب ربما يكون علامة على الضعف. كما قد يكون مؤشراً على الافتقار إلى الخيال، وعدم كفاية المواهب الصاعدة، وضعف التخطيط للمستقبل، فضلاً عن العزوف عن المخاطرة أو تجلياً لشعور القيادة بالذعر. ومن شأن ذلك، أن يتسبب في انتقادات مشابهة لتلك التي واجهت شركات، مثل ((ديزني)) و((ستاربكس))، عندما أعادوا تعيين الرؤساء التنفيذيين السابقين.

وترى سابين ديمكوسكي، وهي مديرة لشركة استشارات مستقلة تهدف إلى تحسين أداء مجالس الإدارة، أنه ((في أوقات ازدياد المخاطر والحاجة للابتكار والتفكير الجديد، يميل بعض مجالس الإدارات إلى الأمن ويعودون إلى الوجوه القديمة)). وأردفت: ((الأمر يبعث على الحزن، فأنت بحاجة للعكس تماماً، لكن هذا ميل طبيعي، فعند اعتبار خطب ما محفوف بالمخاطر وعدم الراحة، ستلجأ للأمان)).

ويمكن أن تنكسر حلقة الثقة بين المديرين غير التنفيذيين وقيادة الشركة، إذا اعتبر التنفيذيون، أعضاء مجلس الإدارة، منافسين لهم في سباق الوصول إلى دور الرئيس التنفيذي.

وقد يكون التصرف المنطقي هنا هو تعيين عضو بمجلس الإدارة، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، خاصة إذا حدثت مغادرة مفاجئة، مع القيام بعملية بحث أوسع نطاقاً. ويعني ذلك أن الشركة لن تضطر إلى تحويل مسؤول تنفيذي بارز إلى رئيس تنفيذي مؤقت، قد يشعر لاحقاً بوجوب مغادرته إذا لم يحصل على الوظيفة في نهاية المطاف. وأشار محللو أسهم قطاعات وباحثون عن مهارات، إلى أن هذا قد يكون مصدراً للقلق لعملاق النفط ((بريتيش بتروليوم))، على سبيل المثال، التي عينت موراي أوتشينكلوس، كبير المسؤولين الماليين السابق، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، بعد استقالة برنارد لوني. وهكذا يبدو أنه من المرجح أن يستمر انتقال أعضاء مجلس الإدارة، إلى دور الرئيس التنفيذي، مع تطلع رؤساء الشركات إلى الأمان والاستقرار في أوقات الأزمات.