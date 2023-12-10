مختصو تأمين لـ« البيان »: «الوثيقة الموحدة» تلزم الشركات بتعويض أضرار المركبات نتيجة الأمطار

تلزم ((الوثيقة الموحدة)) لتأمين السيارات مزودي الوثائق بتعويض أصحاب المركبات عن الأضرار الناتجة عن الأمطار، وفق مختصين في قطاع التأمين، أكدوا بأن القانون يدرج حالات التلف الناتجة عن ظروف الطقس الاعتيادية ضمن مسؤولية الشركات عن تعويضات المركبات.

وأوضحوا بأن استثناء شركات التأمين من مسؤوليتها عن التعويضات لا يتم سوى بشرط صدور قرار من الدولة بتصنيف الظاهرة المتسببة في الأضرار ضمن الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى وجود التزام من جانب الشركات بالاشتراطات الموضوعة في الوثيقة التأمينية والتي تكفل لصاحب الوثيقة الحصول على الخدمة التأمنية سواء بإصلاح المركبات أو التعويضات عن أضرار المركبة المؤمنة، بما يقلل شكاوى العملاء الاعتيادية على صعيد وثائق المركبات ويحد من مماطلة بعض الشركات. ووفق قانون تأمين المركبات، فإن وثيقة تأمين السيارات الموحدة ضد مخاطر الفقد والتلف أي ما يعرف بالتأمين الشامل، تكفل لحامل الوثيقة الحصول على تعويض الضرر الواقع على مركبته بشرط ألا ينتج الضرر عن كوارث مصنفة ككوارث طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير.

وقال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة، إن الشركات ملزمة وفقاً للقانون بتعويض حملة الوثائق من أصحاب المركبات المتضررة من المشاكل التي تخلفها موجات الأمطار سواء بالفقد أو التلف، وفق آلية تقييم الضرر الواقع على المركبة ودرجة الإصلاحات المطلوبة أو التعويضات اللازمة لحملة الوثائق. وتابع بأن إعفاء شركات التأمين من مسؤلياتها تجاه المتضررين يتم وفق شرط واحد هو صدور قرار من الدولة باعتبار الظاهرة التي أضرت بالمركبات ضمن الكوارث الطبيعية، والتي لا تندرج وفق القانون تحت مسؤوليات شركات التأمين عن تعويضات الأضرار والتلف.

تنافسية الشركات

وأشار محمد مظهر إلى أن حالات الضرر نتيجة عوامل الطقس الطبيعية لا تعد واسعة مع قلة هذه الظواهر في الدولة بشكل عام فيما تدرج بعض الشركات خدمات تأمينية إضافية ضد الأضرار الناتجة عن ظواهر طبيعة نادرة في الدولة كالعواصف والسيول بما يدخل في نطاق التنافسية وتعزيزمسؤوليتها المجتمعية وزيادة ولاء العملاء.

حلول النزاعات

وأضاف مظهر، أن الجمعية تتلقى أحياناً بعض الشكاوى في بعض الأحيان من عملاء بشأن مماطلة بعض الشركات في تعويض أضرار الأمطار الغزيرة، حيث تقوم بالتواصل بشكل ودي مع الشركات والتنسيق مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لتلك النزاعات وتحقيق مصالح أصحاب الوثائق.

آلية العمل

وتكفل وثائق تأمين المركبات المعروفة بالتأمين الشامل، وفق الخبير في قطاع التأمين طارق عبد الله، لمستفيديها الحصول على خدمات الإصلاح أو التعويض عن كافة الأضرار التي تعرضت لها مركباتهم نتيجة الأمطار متضمنة تعرض السيارات للغرق أو الانجراف نتيجة السيول الناتجة عن غزارة الأمطار أو الضرر الواقع على هياكل المركبات الخارجية، حيث يتم إبلاغ مزود الوثيقة بالضرر من جانب المؤمن له ليتم عمليات الفحص والمعاينة وفق الألية المتفق عليها مع الشركات للوقوف على مدى الضرر وآلية الإصلاح والتعويض. وأضاف أنه يوجود التزام واسع من جانب مزودي وثائق التأمين بشأن تعويض أصحاب المركبات المتضررة، فيما قد تظهر بعض الشكاوى الاعتيادية من جانب العملاء بشأن الاختلاف مع شركات التأمين على مقدار الضرر وحجم التعويضات في حالة التلف التام ومدى قابلية المركبات للإصلاح وطول فترات التصليح.