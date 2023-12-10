مفاجآت مهرجان التسوق اليومية تعود بتخفيضاتها الكبيرة

تعود مفاجآت مهرجان دبي للتسوق اليومية من خلال تقديم عروض وتخفيضات ضخمة من مختلف العلامات التجارية لفترات محدودة خلال المهرجان.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار إلى الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، حتى 14 يناير 2024.

ويوفر مهرجان دبي للتسوق تجربة لا تنسى، تتجاوز عروض التسوق والتخفيضات والعروض الترويجية المذهلة، حيث يقدم على مدار 38 يوماً، مجموعة ممتعة من الفعاليات الجذابة المصممة خصيصاً للعائلات، والتي تعدكم بذكريات لا تنسى، مليئة بالفرح والسعادة. ويقدم المهرجان عروضاً ترفيهية حية، وعروض طائرات الدرون الجذابة، إضافة إلى إمكانية زيارة أرض العجائب الشتوية الاستثنائية، ضمن الكثير من التجارب الممتعة، التي تنتظر كل فرد من أفراد العائلة في كل يوم، وفي كل مكان في المدينة.

وخلال الفترة من 15 ديسمبر 2023 حتى 17 يناير 2024، تقدم مدينة إكسبو دبي فعالية ((مدينة الشتاء)) متعة وتشويق لا ينتهيان للزوار من جميع الأعمار، حيث ستنبض قبة الوصل بالحياة، من خلال العروض الضوئية الاحتفالية الآسرة. كما يمكن تعزيز متعة العائلات في موسم الأعياد، من خلال زيارة الأسواق المبهجة، ومغارة هدايا الأطفال. وتحتفي المدينة بفصل الشتاء، من خلال شجرة شاهقة يبلغ ارتفاعها 16 متراً، مع تساقط الثلوج والألعاب التفاعلية والحيوية والعروض الترفيهية الحية الممتعة. وفي الوقت نفسه، لا يكتمل موسم الشتاء في دبي دون زيارة سوق الاحتفالات في مدينة جميرا. وسيقام هذا البازار الرائع في الفترة من 15 ديسمبر 2023 وحتى 7 يناير 2024، وسيحتوي على شجرة بطول 36 قدماً، إلى جانب أكشاك طعام موسمية، وأنشطة عائلية غامرة، بما في ذلك قطار القطب الشمالي، والبنجي المكون من أربع حارات، ودوامة البندقية. كما ستكون هناك أيضاً أغانٍ حية لعيد الميلاد، وفرصة لركوب العبرة مع سانتا، وتزيين منزل خبز الزنجبيل.

متعة عائلية

وتوفر دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، خيارات تناول الطعام بالخارج أكثر من أي دورة سابقة، وتعتبر أفضل وقت للعائلات للاستمتاع بأمسية خاصة من الأطعمة اللذيذة. ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من تجارب تذوق الطعام، التي يمكنكم الاستمتاع بها، في حال رغبتكم في خوض مغامرة في الهواء الطلق، في ((ذا باي باي سوشيال))، في دبي فستيفال سيتي مول، أو الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة من مجموعة متنوعة من عربات الطعام، أو استكشاف الأكشاك الموسمية، والمشاركة في الأنشطة العائلية في حديقة مشرف.

وفي الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر، ستقدم الدورة الأولى من فعالية ((كانتين X))، المأكولات اللذيذة، والعروض الترفيهية المناسبة للعائلة، مع الكثير من وسائل الترفيه للأطفال، خلال الفعالية التي تستمر لمدة أسبوعين. وستصبح حديقة مشرف بوصول ((كانتين X))، الوجهة الشتوية المثالية للعائلات خلال هذه الفترة، مع مناطق الألعاب القابلة للنفخ والترامبولين والبانجي المخصصة للأطفال، فيما يمكن للآباء الاسترخاء والاستمتاع بالأفلام القديمة من السينما الأوروبية والهندية والعربية، من سياراتهم في منطقة وقوف السيارات. وتتوفر أيضاً العديد من أكشاك الطعام والمطاعم المؤقتة في الحديقة.

ودعا سوق الفريج، الذي يقام داخل متنزه الورقاء الخلاب، في الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر 2023، لاستكشاف كنز من المنتجات الفريدة، التي تضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والناشئة.

اتصالات إم أو تي بي

وتعود فعالية ((اتصالات إم أو تي بي)) لمهرجان دبي للتسوق هذا العام، في الفترة من 5 حتى 14 يناير 2024 في حي دبي للتصميم، مركز الإبداع والتصميم في دبي. وتجمع بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، وعربات الطعام اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية الجذابة، وتعد مكاناً مثالياً للاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي، مع أنشطة تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك متجر فينتي بيوتي المؤقت، ومعركة الرقص، ومنطقة الألعاب الإلكترونية.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق، بدعم من الراعي الرئيس جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: مجموعة الفطيم ((دبي فستيفال سيتي مول))، و((فستيفال بلازا))، والسيف، ومجموعة الزرعوني ((ميركاتو))، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و((بلوواترز))، و((سيتي ووك))، وطيران الإمارات، و((إينوك))، واتصالات من إي آند، وماجد الفطيم ((مول الإمارات))، و((سيتي سنتر مردف))، و((سيتي سنتر ديرة))، ونخيل مولز ((ابن بطوطة مول))، و((سوق التنين 2))، و((بالم ويست بييتش))، و((نخيل مول))، و((ذا فيو))، و((ذا بييتش))، و((ذا أوتلت فيليدج)).