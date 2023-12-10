داميان هيتشين الرئيس التنفيذي لساكسو بنك لـ « البيان »: دبي ترسخ موقعها ضمن أفضل المراكز المالية العالمية

أكد ((ساكسو بنك))، أن دبي تواصل ترسيخ موقعها بين أفضل المراكز العالمية، وتمضي قدماً لتحقيق مراكز أعلى، مع تأسيس المزيد من الشركات الجديدة، وتوسيع نشاط الشركات الحالية ضمن النظام المالي في دبي.

وقال داميان هيتشين الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع ((البيان)) : إن الزيادة المستمرة في عدد السكان، وخصوصاً في فئة الأثرياء وأصحاب الأصول القابلة للاستثمار، يوفر العديد من الفرص على المدى القريب والمتوسط.

وتعمل حكومة دبي على وضع اقتصاد الإمارة في المقدمة، وتركز الأجندة الاقتصادية (D33)، على مضاعفة حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وتضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد القادم. وتالياً نص المقابلة:

ما توقعات البنك لاقتصاد دبي على المدى القريب والبعيد؟

نرى في ساكسو بنك، أن النمو المتواصل الذي يشهده اقتصاد دبي، يوفر فرصاً لجميع مقدمي الخدمات العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضاف إلى ما سبق، الزيادة المستمرة في عدد السكان، وخصوصاً في فئة الأثرياء وأصحاب الأصول القابلة للاستثمار، ما يوفر بدوره العديد من الفرص على المدى القريب والمتوسط. من المؤكد أن دبي تعمل بجهد اليوم لبناء مجتمعات قوية، يتمتع أفرادها بقدرة شرائية عالية، ستواصل الارتفاع على مدى العشر سنوات القادمة، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد والإنتاج لكافة الجهات المعنية.

لماذا اختار ساكسو بنك دبي للتوسع إقليمياً.. وكم تبلغ استثمارات المجموعة في الإمارات؟

يوجد مقرنا الإقليمي في دبي منذ أكثر من عقد، ومع النمو الأخير في هذا القطاع، من المؤكد أن دبي ستواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي. واليوم تلفت دبي الأنظار على نطاق واسع، كواحدة من أفضل 20 مركزاً مالياً عالمياً، ونحن نرى أنها ستواصل التقدم وتحقيق مراكز أعلى، مع تأسيس المزيد من الشركات الجديدة، وتوسيع نشاط الشركات الحالية، ضمن النظام المالي في دبي.

ونقدم خدماتنا من مقرنا في دبي، لأكثر من 25,000 عميل مباشر وعميل خاص، أو من خلال شركائنا من المؤسسات المالية، التي تشمل البنوك ومديري الأصول والوسطاء والمستشارين الماليين.

البنوك تسعى إلى استقطاب عملاء من منطقة الشرق الأوسط.. كم عدد عملاء الإمارات في البنوك، وكم تبلغ استثمارات العملاء في الإمارات بالأسهم العالمية؟

يلقى الاستثمار في الأسواق العالمية إقبالاً شديداً في المنطقة. وعلى الرغم من أننا نشهد نمواً مستمراً في الأسواق المحلية، إلا أننا نرى تاريخياً، وحتى اليوم، أن الجزء الأكبر من استثمارات عملائنا تتجه نحو الأسواق العالمية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستسهم الاكتتابات العامة المحلية الحالية، في تعزيز سيولة الأسواق المحلية والإقليمية، ولكن في الوقت الحالي، يتم تخصيص غالبية أموال العملاء في الأسواق العالمية والدولية.

الإمارات تقود جهود الاستدامة عبر استضافة ((كوب 28)).. كيف يرى ساكسو بنك هذه الجهود.. وإلى أي مدى يمكن أن يحدث نقلة في التمويل المستدام على المدى القريب؟

لقد شهدنا تحولاً واضحاً في التركيز على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، عبر مختلف القطاعات. وستسهم استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف كوب 28، في زيادة تركيز الجهود في هذا المجال. وكمثال على تزايد هذا التوجه، يطالب عملاؤنا في ساكسو بنك، بالمزيد من المعلومات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية التي تتضمنها فرصهم الاستثمارية على منصتنا، سواء تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية، والحوكمة للشركات المدرجة، أو زيادة في صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية، والحوكمة وصناديق الاستثمار المتداولة.