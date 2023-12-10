توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة في 2024

يكثف المستثمرون رهاناتهم على مدى التيسير النقدي الذي سينتهجه الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي خلال العام 2024، وسط اعتقاد صُناع السياسات أنهم ربما شددوا السياسة بشكل يكفي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف.

ووفقاً لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 % تقريباً، انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.

الاحتياطي الفيدرالي

يُتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أولى خطوات خفض الفائدة في مايو المقبل، حيث سيخفضها بمقدار 125 نقطة أساس.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً ويستمر لمدة يومين 12 و13 ديسمبر، ومن المتوقع أن يترك سعر الفائدة دون تغيير، للاجتماع الثالث على التوالي، ما سيعزز الاعتقاد السائد في السوق بأن المركزي الأمريكي قد أنهى رفع أسعار الفائدة.

وعارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات المتزايدة في وول ستريت بشأن خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، قائلاً إن اللجنة ستتحرك بحذر وبشكل متوازن في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً، مضيفاً أنها تحتفظ بخيار رفعها أكثر.

ويفسر بيتر كارديليو، كبير الاقتصاديين في شركة Spartan Capital Securities، استخدام جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكلمة ((متوازن)) في تصريحاته الأخيرة، على أنها علامة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يغير رسالته، ولكنه راضٍ عن كيفية تقدم الأمور، وليس لديه خطط لمزيد من رفع أسعار الفائدة. ويعتقد كارديليو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وأن السوق تشترك في هذه الفكرة.

هذا وقد ارتفعت أسعار الفائدة بقوة من قرب الصفر في مارس 2022 إلى أكثر من 5% في يوليو 2023، وهي الزيادة رقم الـ 11 منذ بداية العام الماضي.

المركزي الأوروبي

وتُسعر الأسواق بالكامل خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة ست مرات، بواقع ربع نقطة في كل مرة خلال 2024، وهي خطوة ستخفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 150 نقطة أساس، إلى 2.5 %. تزداد فرص بدء دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام المقبل، بنسبة 90 % تقريباً، وهو سيناريو كان من الصعب التفكير فيه قبل ثلاثة أسابيع فقط.

بالرغم من استمرار تحذيرات صُناع السياسات من التهديد الذي يشكله التضخم، إلا أنهم أقروا أيضاً باحتمالية عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر إلى ما يزيد على 4 %.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة له بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، وللمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو 2022 في محاولة لكبح التضخم، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999، فيما توقع خبراء أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في الوقت الحالي.

إذا كان المتداولون على حق، فإن البنك المركزي الأوروبي سيكون أول البنوك المركزية الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وسيقدم دورة تيسير أكثر قوة.

وقالت إيزابيل شنابل، وهي إحدى أكثر الأعضاء تشدداً في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة أجرتها مؤخراً مع وكالة ((رويترز))، إن انخفاض التضخم كان ((ملحوظاً)) و((مشجعاً)).

ونقلت وسائل الإعلام ((إيكونوستريم))، عن مارتينز كازاكس عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قوله إنه بالرغم من عدم وجود حاجة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، فقد يتغير قرار السياسة إذا ((تغير ميزان المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار)).

بنك إنجلترا

وفي المملكة المتحدة، تتوقع الأسواق حالياً قيام بنك إنجلترا بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية، ابتداءً من يونيو، مع زيادة فرص خفضها لمرة رابعة بنسبة 40 %. يأتي هذا مقارنة بتوقعات خفضها مرتين فقط قبل شهر.

وكان المركزي الإنجليزي ثبت أسعار الفائدة، في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، لتبقى عند مستوى 5.25%، وذلك بعد أن رفعها 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، من أجل كبح التضخم المرتفع.

الأسواق الأوروبية

وأسهمت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، ستضطر لتخفيف الظروف النقدية لدعم اقتصاداتها العام المقبل، في تعزيز السندات. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 أعوام، بنحو 80 نقطة أساس، إلى 2.23 %، خلال الشهرين الماضيين، وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وفي أستراليا، تحولت أسواق أسعار الفائدة من الرهان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول منتصف العام 2024، إلى ارتفاع فرص خفض الفائدة بأكثر من 75 % بحلول ذلك الوقت. وحتى البنك المركزي النيوزيلندي، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، يعتقد أنه سيتجه نحو الخفض بقوة بحلول مايو.

وقال غاريث إسحاق رئيس إدارة المحافظ متعددة القطاعات لدى ((إنفيسكو))، إن ((الاقتصاد الأوروبي تدهور بشكل مطرد خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وسط تشديد الظروف المالية)). ويُتوقع تراجع أسواق العمل العام المقبل ((ما يوفر للبنك المركزي الأوروبي الغطاء اللازم لبدء خفض أسعار الفائدة بحدة، مع تراجع التضخم إلى المستهدف)).

كما قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، الذي يعتبر محايداً، الأسبوع الماضي: ((بصرف النظر عن الصدمات، انتهت فترة رفع أسعار الفائدة الآن))، كما تحدث عن احتمالية خفضها العام المقبل.

التخفيضات المتوقعة

((الاحتياطي الفيدرالي)) : 125 نقطة أساس

((المركزي الأوروبي)) : 150 نقطة أساس في 6 مرات

((بنك إنجلترا)) : ربع نقطة مئوية على مدار 4 اجتماعات