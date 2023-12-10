«إس آند بي»: نمو أسعار الأراضي بدبي يفوق الوحدات السكنية 2024

توقعت وكالة ((إس آند بي)) أن يشهد السوق العقاري في دبي نمواً في أسعار الأراضي خلال العام 2024 بمعدلات تفوق نمو أسعار الوحدات السكنية، مدفوعاً باشتداد المنافسة بين المطورين على المساحات المتميزة لا سيما بعد طفرة إطلاق المشاريع الجديدة خلال الفترة الماضية.

وقالت تاتيانا ليسكوفا، مدير مشارك - تصنيفات الشركات في وكالة ((إس آند بي)) في تصريحات لـ((البيان))، ((إن المنافسة على الأراضي صعبة، فالمساحات المتاحة من الأراضي أقل اليوم، وخصوصاً في المناطق ذات الواجهة البحرية أو المناطق المتميزة، لذلك، فإن المطورين الذين يملكون مخزوناً جيداً من الأراضي، لديهم ميزة تنافسية كبيرة الآن)).

وتابعت ((من الممكن العثور على مساحات أراضٍ صغيرة نسبياً لبناء مبنى سكني واحد أو مجمع صغير، إلا أن بناء مجمع تطوير رئيسي أمر أكثر صعوبة، لذلك سيتعين عليك الذهاب بعيداً في الصحراء، بعيداً عن الشاطئ)).

وقالت ليسكوفا إن الحصول على أراضٍ جديدة في دبي في المناطق المتميزة أصبح أكثر تكلفة، والجزء الأكبر منها مملوك أو يسيطر عليه المطورون الكبار، لذلك فإن الطريقة المتاحة اليوم لشراء الأراضي، هي أن تشتري من هؤلاء المطورين مباشرة أو أن تدخل في تحالفات أو مشاريع مشتركة، وهو ما فعلته شركة ((الدار)) أخيراً عندما دخلت إلى سوق دبي.

وكانت شركة الدار العقارية (الدار) أعلنت في 27 أكتوبر الماضي إطلاق أول مشاريعها السكنية في دبي بالشراكة مع ((دبي القابضة)) وهو مشروع ((جنان))، إذ ستقوم بالتعاون مع دبي القابضة بتطوير ثلاثة مجمعات سكنية ضمن مواقع رئيسية خارج مركز المدينة.

وأضافت ليسكوفا ((هذا ما فعلته شركة الدار بالضبط، دخلت بشراكة مع مطور رئيسي في دبي، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على ما فعلته إعمار عندما استحوذت على ((دبي كريك هاربور)) بهدف توسيع بنك الأراضي لديها)). وكانت شركة إعمار العقارية قد أعلنت في 11 أغسطس الماضي عن استحواذها بالكامل على ((دبي كريك هاربور))، وهو مشروع متكامل يقع على طول الواجهة البحرية لخور دبي التاريخي، وذلك من شركة دبي القابضة مقابل 7.5 مليارات درهم (ملياري دولار).

وأفادت ليسكوفا ((أعتقد أن أسعار الأراضي في دبي ستتبع الاتجاه العقاري، لا سيما بأن الأراضي المتميزة اليوم أصبحت أكثر ندرة، وبالتالي نتوقع أن ترفع أسعار الأراضي بمعدلات أعلى من ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال العام 2024 والأمر يرتبط بشكل فعلي بالموقع ومفاوضات العرض والطلب)).

وأضافت ((اليوم أصبح سوق الأراضي صعباً للغاية، وما يمكن أن يحدث هو أن بعض المطورين الصغار قد يجدون أنفسهم في موقف صعب، حيث سيتعين عليهم تصفية بنك الأراضي الخاص بهم، وهذا يخلق فرصاً للمطورين الكبار الآخرين الذين يتمتعون بوضع مالي أفضل للشراء منهم بشكل مباشر)).

وتابعت ((أعتقد أن شركة إعمار أكثر المطورين الذين يملكون مخزوناً كبيراً من الأراضي في دبي، أما المطورون الكبار من القطاع الخاص فليس لديهم مخزون أراضي كبير اليوم، وبعد أن كانوا بالفعل يمتلكون بنكاً كبيراً من الأراضي خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا المخزون تآكل مع إطلاق الكثير من المشاريع خلال الفترة الماضية، ولذلك، فإن لديهم حاجة لشراء أرض جديدة)).

حساسية محدودة

وأوضحت ليسكوفا ((نحن نقول دائماً إن هناك حساسية محدودة لأسعار الفائدة على أداء القطاع العقاري في دبي، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نسبة الرهون العقارية من مجمل المعاملات في دبي 16% فقط، وبالتالي كانت باقي المعاملات 84% نقداً)).

وأضافت ((هذه الأرقام لا تعني أن معدلات الرهن العقاري انخفضت، بالعكس استمرت بالنمو، ولكن بمعدل منخفض مقارنة بنمو المعاملات النقدية، وبينما كانت المعاملات النقدية تنمو بمعدلات مكونة من رقمين على مدى السنوات الثلاث الماضية، انخفضت حصة الرهن العقاري نسبياً، وبمعدلات نمو تبلغ 2% فقط)).

ولفتت ليسكوفا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعتبر أمراً سلبياً بالنسبة للمطورين، لأنها تزيد من تكاليف تمويلهم، وإذا تباطأ القطاع واحتاجوا إلى تمويل المشاريع والبناء، كانوا بحاجة إلى العثور على الأراضي وشرائها بتكلفة أعلى، وبالتالي، فهذا الأمر يمثل نقطة ضغط على الصحة المالية لهم.