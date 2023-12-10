دعم بايدن لإسرائيل في حربها مع حماس يثير استياء المزيد من الديمقراطيين



أظهر استطلاع للرأي أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في حربها مع حماس يثير استياء ما لا يقل عن ثلث الديمقراطيين، مع تزايد الانتقادات لموقف إدارته.

وارتفعت نسبة الديمقراطيين الذين قالوا إن بايدن أظهر الكثير من الدعم وبصورة تفوق الحد إلى 38% من 28% في أكتوبر، وفقا للاستطلاع الذى أجرته شبكة سي بي إس نيوز ومؤسسة يوجوف، ويبلغ هامش الخطأ فيه 5 نقاط مئوية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وفي عينة أوسع من الأمريكيين، قال 34% إن نهجه يجعل الحل السلمي أقل احتمالا، وفقا للاستطلاع.

وأثارت الخسائر المدنية المتزايدة للعملية العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم 7 أكتوبر من قبل حماس دعوات متزايدة لضبط النفس من المشرعين الديمقراطيين والمسؤولين الأمريكيين والمتظاهرين، مما زاد من المخاطر السياسية لبايدن أثناء حملته لولاية ثانية.

وفي الوقت نفسه، احتلت الحرب بين إسرائيل وحماس مرتبة متأخرة كثيرا عن التضخم وأمن الحدود وحالة الديمقراطية الأمريكية على قائمة الاستطلاع لأهم المشاكل التي تواجه البلاد.

ويطارد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود ، بايدن حتى بعد انخفاض المكاسب السنوية في مؤشر أسعار المستهلك من ذروة بلغت 1ر9% في عام 2022 إلى 2ر3% في أكتوبر وبدأت الأجور المعدلة حسب التضخم في الارتفاع مرة أخرى هذا العام.

وقال حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع "سي بي إس" ، أو 76%، إن دخلهم لا يواكب ارتفاع الأسعار، وقال 62% إن الاقتصاد الأمريكي في حالة سيئة وألقى 56% باللوم على الإنفاق الحكومي على خلفية التضخم.

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