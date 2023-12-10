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منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات

12/10/2023 8:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أدان المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدمار الذي يعاني منه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة وذلك في جلسة خاصة للدعوة إلى إنهاء للدمار.

وقال في بداية جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف "تأثير الصراع على الصحة كارثي".

وتبنى المجلس في وقت لاحق قرارا يدعو إلى توسيع شحنات المساعدات الإنسانية .

ودعا تيدروس مجددا إلى وقف إطلاق نار إنساني من أجل التمكن من مساعدة المدنيين المعرضين لخطر الموت بسبب الافتقار إلى الإمدادات الأساسية.

ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، لقي أكثر من 17700 شخص حتفهم في قطاع غزة.

ونزح 9ر1 مليون شخص تقريبا من إجمالي 2ر2 مليون شخص في قطاع غزة، كما تعرض عشرات الآلاف من المنازل للتدمير.

وخلال الجلسة، أدان تيدروس هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 240 شخصا، وقال إنه يتفهم الغضب والحزن والخوف في إسرئيل بعد ذلك.

وأضاف تيدروس أيضا أنه يتفهم أيضا غضب وحزن وخوف سكان قطاع غزة، الذي عانوا لمدة 16 عاما تحت الحصار الإسرائيلي، والذين يعانون الآن من دمار عائلاتهم ومنازلهم والحياة التي عرفوها.

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