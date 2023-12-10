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مقتل 22 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

12/10/2023 8:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قتل 22 فلسطينيا، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"
عن مصادر محلية قولها إن 22 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، قتلوا إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي.

وقتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق من يوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي طال وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل 4 مواطنين، وإصابة العشرات.كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الإسرائيلي مواصلة توغله البري.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 17975، ونحو 51300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.

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