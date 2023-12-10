نتنياهو يوجه رسالة إلى حركة حماس بعد 65 يوماً من الحرب على غزة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، مقاتلي حماس إلى "الاستسلام الآن"، قائلاً إنّ نهاية الحركة أصبحت قريبة مع اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان إنّ "الحرب ما زالت متواصلة لكنها بداية النهاية لحماس. أقول لإرهابيّي حماس: انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل السنوار. استسلموا الآن"، في إشارة إلى زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.

من جهتها، حذّرت حركة حماس عبر المتحدث باسم كتائب القسام من أنّ "ما من رهينة سيغادر القطاع "حيّاً" ما لم تتمّ الاستجابة لمطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى"، مؤكدة استعدادها لمواصلة القتال.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن الهدنة أثبتت أن أحدا من الأسرى الإسرائيليين لم ولن يخرج إلا بعملية تبادل.

وأضاف أن إسرائيل لن تتمكن من استعادة المحتجزين بالقوة، مشيرا إلى ما وصفها بعملية فاشلة لتحرير أحدهم.

وتابع قائلا إن مقاتلي حماس دمروا جزئيا أو كليا 180 ناقلة جند ودبابة وجرافة إسرائيلية خلال 10 أيام منذ استئناف القتال في غزة.

وقال إن عناصر القسام تمكنت من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

وخلال هدنة استمرت أسبوعاً وانهارت في الأول من ديسمبر، أطلقت الحركة سراح 105 رهائن كانت تحتجزهم، من بينهم 80 إسرائيلياً أفرجت عنهم مقابل إفراج إسرائيل عن 240 سجيناً فلسطينيا.

وقالت إسرائيل السبت إن 137 رهينة ما زالوا في قطاع غزة.

وفي اليوم الخامس والستين للحرب بين إسرائيل وحماس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الأحد ارتفاع عدد القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي المستمرّ إلى 17997 على الأقلّ.

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أنّ عدد الجرحى ارتفع إلى 49229 جريحا.

وتشير تقديرات حماس إلى أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى كلّ المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

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