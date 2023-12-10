جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في غزة
التاريخ
12/10/2023 3:14:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد ضباطه خلال معارك شمال قطاع غزة.
وكانت أعلنت كتائب القسام بوقت سابق من اليوم، عن استهداف 9 دبابات وآليات إسرائيلية في الشجاعية.
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