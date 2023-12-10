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بلديتنا في أسبوع نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق

12/10/2023 3:14:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد بث نشرة إخبارية أسبوعية بعنوان " بلديتنا في أسبوع "، وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبرنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية، محمد الملكاوي، إن النشرة الأسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين على إنجازات البلديات الكبرى في المرحلة الأولى أولاً بأول، وتوسيع دائرة التفاعل بين البلديات والمجتمعات المحلية من خلال تخصيص مساحة لاستقبال ملاحظات المواطنين وردود المسؤولين عليها لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل البلدي.

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