الصفدي: ما نراه في غزة ليس قتلا للأبرياء فحسب بل تدمير سبل عيش أبنائها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحرب على غزة مستمرة والضحايا يتزايدون يوماً بعد يوم، وما نراه ليس فقط قتل الأبرياء، وتدمير سبل عيشهم، لكننا نشهد جهدًا منهجيًا، لإفراغ غزة من شعبها.



وقال الصفدي "لقد رأينا مقدار الدمار في شمال قطاع غزة وهو مؤشر على سياسة إسرائيلية يبدو أنها مصممة على طرد سكان غزة منها، ضمن سياسة ممنهجة يدافع عنها أعضاء الحكومة الإسرائيلية، من أمثال بن غفير وسموتريتش وآخرين من الذين يقولون علناً وبصراحة أنهم يريدون مسح الفلسطينيين من على وجه الأرض".



جاء ذلك ،خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الدوحة الذي افتتح صباح اليوم الأحد، بعنوان "ماذا الآن بالنسبة للشرق الأوسط"، التي شارك فيها الصفدي كمتحدث رئيسي إلى جانب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، ورئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس.



وفي معرض إجابته على أسئلة المحاور قال الصفدي "إنه مع استمرار هذه الحرب، فإنها تكشف أكثر فأكثر، هدفاً لإسرائيل يتجاوز هدفها المعلن المتمثل في "التخلص من حماس" لخلق واقع جديد على الأرض، واقع سيقضي على المستقبل بمزيد من الكراهية والمزيد من الصراع في هذا الجزء من العالم.



وقال: "لم تتوقف جهودنا لمحاولة تفسير الخطر الكامن في استمرار هذا العدوان ولم نر العالم يأتي بعد يقوم بما يجب القيام به، والذي ينبغي أن يكون مطلباً لا لبس فيه وهو إنهاء هذه الحرب، التي تقع في نطاق التعريف القانوني للإبادة الجماعية".



وأضاف: "لقد شعرنا بخيبة أمل شديدة لأن قرار مجلس الأمن الذي كان يدعو ببساطة إلى موقف إنساني بوقف إطلاق النار، نقض من قبل الولايات المتحدة الأميركية".