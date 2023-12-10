الاردنية للطيران تعلن عن السفر على وجهاتها بأسعار مخفضة وقيم حقيقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت الاردنية للطيران عن اسعار تنافسية على تذاكر جميع خطوطها المنتظمة لجميع المسافرين.
بامكانكم الاستفسار و الحجز ،مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760او عن طريق قسم التذاكر .
و الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080
للحجز من خلال الوكيل المعتمد #صنديز_للسياحة_والسفر : 0777066091
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