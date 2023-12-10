القسام: تدمير 44 آلية عسكرية للاحتلال خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا خلال الـ48 ساعة الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.
وأضافت الكتائب في بيان لها عبر "تيليجرام" أنه تم قتل 40 جندياً صهيونياً وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها.
MENAFN10122023000208011052ID1107567057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.