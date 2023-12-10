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القسام: تدمير 44 آلية عسكرية للاحتلال خلال 48 ساعة

12/10/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا خلال الـ48 ساعة الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.
وأضافت الكتائب في بيان لها عبر "تيليجرام" أنه تم قتل 40 جندياً صهيونياً وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها.




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