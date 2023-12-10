فلسطين.. قطاعات جديدة تعلن الإنضمام إلى الإضراب العالمي الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية وصناعية فلسطينية جديدة، الإنضمام للإضراب العالمي، غداً الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت سلطة النقد في فلسطين، إغلاق الجهاز المصرفي أمام العملاء، مؤكدا أن لن يتم عقد جلسة مقاصة غدا الاثنين.

وأشارت سلطة النقد، إلى أن كل مصرف يتولى الطريقة المناسبة لإعلام الجمهور بالإغلاق.



ودعت حركات شبابية ونقابات وفصائل فلسطينية، للإضراب الشامل، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".

كما دعت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، للتضامن العالمي بين عمال وعاملات العالم، وخاصة عمال قطاع النقل والخروج إلى الشوارع والميادين والاعتصام فيها، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

