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أكثر من 10 آلاف جندي ومدني إسرائيلي تلقوا العلاج منذ بداية الحرب على غزة

12/10/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، أن المستشفيات عالجت منذ بداية الحرب على غزة، 10 آلاف و548 جنديا ومدنيا توفي منهم 131.

من جهتها نقلت صحيفة هآرتس العبرية، أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات.


وكان قد أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، أنه تم مساء أمس السبت نقل 28 عسكريا إسرائيليا مصابا من غزة، بينهم 6 في حالة خطيرة.


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