أكثر من 10 آلاف جندي ومدني إسرائيلي تلقوا العلاج منذ بداية الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، أن المستشفيات عالجت منذ بداية الحرب على غزة، 10 آلاف و548 جنديا ومدنيا توفي منهم 131.
من جهتها نقلت صحيفة هآرتس العبرية، أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات.
وكان قد أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، أنه تم مساء أمس السبت نقل 28 عسكريا إسرائيليا مصابا من غزة، بينهم 6 في حالة خطيرة.
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