حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده تعلق دوامها الاثنين تضامناً مع غزة
التاريخ
12/10/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده تعليق دوام يوم غد الاثنين.
وقالت في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان ذلك تضامناً مع اهلنا في غزة والمطالبة الفورية لوقف اطلاق النار .
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