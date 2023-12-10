Monday, 11 December 2023 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده تعلق دوامها الاثنين تضامناً مع غزة

12/10/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده تعليق دوام يوم غد الاثنين.
وقالت في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان ذلك تضامناً مع اهلنا في غزة والمطالبة الفورية لوقف اطلاق النار .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10122023000208011052ID1107567054

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث