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22 شهيداً بقصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي

12/10/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 22 معظمهم أطفال ونساء.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المنزل المستهدف في المخيم يعود لعائلة "المدفع".


وأعلنت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى نحو 18 ألفا.


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