22 شهيداً بقصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي
التاريخ
12/10/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 22 معظمهم أطفال ونساء.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المنزل المستهدف في المخيم يعود لعائلة "المدفع".
وأعلنت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى نحو 18 ألفا.
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