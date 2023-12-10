نقابة المخابز: العمل كالمعتاد يوم الإثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عممت نقابة أصحاب المخابز على أعضائها بضرورة استمرار فتح المخابز غدًا الإثنين.
وقالت النقابة في تعميمها للمخابز إنّ الإضراب لا ينطبق عليها ذلك لأنّ المواطنين يحتاجون لتأمين مادة الخبز في مختلف انحاء المملكة ومناطقها.
ودعت النقابة الله عز وجل أن ينصر أهالي غزة .
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