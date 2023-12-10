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اشتباكات وانفجارات وسط خانيونس

12/10/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت قناة الجزيرة اندلاع اشتباكات ودوّي انفجارات وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.


وتحاول قوات الاحتلال منذ أيام تطويق مدينة خانيونس والتوغل في عمق المدينة، وأقرّت بأنها تواجه مقاومة ضارية هناك، وقد تكبّدت في الساعات الأخيرة خسائر كبيرة، حسب ما ورد في بيانات لكتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى.


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