اشتباكات وانفجارات وسط خانيونس
التاريخ
12/10/2023 3:14:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت قناة الجزيرة اندلاع اشتباكات ودوّي انفجارات وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وتحاول قوات الاحتلال منذ أيام تطويق مدينة خانيونس والتوغل في عمق المدينة، وأقرّت بأنها تواجه مقاومة ضارية هناك، وقد تكبّدت في الساعات الأخيرة خسائر كبيرة، حسب ما ورد في بيانات لكتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى.
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