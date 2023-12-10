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مدير ميناء إيلات: تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل آلاف المركبات

12/10/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير ميناء إيلات أن تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


وكان الحوثيون تعهدوا بمنع مرور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، طالما استمر العدوان على قطاع غزة.


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