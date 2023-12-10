مدير ميناء إيلات: تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل آلاف المركبات

مدير ميناء إيلات: تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل آلاف المركبات
التاريخ
12/10/2023 3:14:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير ميناء إيلات أن تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان الحوثيون تعهدوا بمنع مرور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، طالما استمر العدوان على قطاع غزة.
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