Monday, 11 December 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وقفة تضامنية دعما لقطاع غزة أمام مجمع النقابات

12/10/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ مجلس النقباء، اليوم الأحد، وقفة تضامنية، لدعم الأهل في قطاع غزة الصامد في وجه العدوان الصهيوني الغاشم الذي يشنه الاحتلال الصهيوني في القطاع.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن يوم السابع من أكتوبر، سيحفر في تاريخ الأمة كيوم نصر عظيم، مشيرا إلى أن معركة طوفان الأقصى وما تلاها هي عدوان صهيوني همجي إمبريالي غربي على الشعب الفلسطيني الأعزل.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



MENAFN10122023000208011052ID1107567049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث