شاهد..محلات تجارية من عمان تعلن إستجابتها لدعوات الإضراب الشامل نصرةً لغـ𓂆ـزة

MENAFN - Amman Net) أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية في العاصمة عمان الإنضمام للإضراب العالمي، الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ السابع من أكتوبر.

وثمّن الملتقى الوطني لدعم المقـاومة وحماية الوطن الدعوات العالمية للإضراب الشامل تنديداً بالموقف الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار وقف العدوان الصهيوني على غزة، مهيبا بالأردنيين الاستجابة لدعوات الاضراب الشامل، والتوقف عن العمل والحركة وعدم إرسال الأبناء الى المدارس والجامعات.

وأعلنت عدة قطاعات تجارية ومنشآت مشاركتها في الاضراب العام عن العمل طيلة يوم غد الاثنين، وذلك تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون هناك.وأكد قطاع تجار الألبسة والأقمشة والأحذية مشاركتهم في الاضراب تضامنا مع الأهل في فلسطين وقطاع غزة، واستهجانا ورفضا للفيتو الامريكي ضد وقف إطلاق النار.كما أعلنت النقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات والاتصالات الاضراب الشامل عن العمل.وأعلنت العديد من القطاعات والمؤسسات التجارية والخدمية الكبرى والمدارس الخاصة اضرابها عن العمل.

ومن جانبها، دعت نقابة الأطباء الأردنية منتسبيها إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين في جميع اماكن عملهم ،وذلك من الساعة الثانية عشرظهراولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، مع التأكيد ان التوقف عن العمل لا يشمل أقسام الطوارىء او اي حالة طارئة.

