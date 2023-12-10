شاهد..محلات تجارية من عمان تعلن إستجابتها لدعوات الإضراب الشامل نصرةً لغـ𓂆ـزة

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية في العاصمة عمان الإنضمام للإضراب العالمي، الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ السابع من أكتوبر.
وثمّن الملتقى الوطني لدعم المقـاومة وحماية الوطن الدعوات العالمية للإضراب الشامل تنديداً بالموقف الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار وقف العدوان الصهيوني على غزة، مهيبا بالأردنيين الاستجابة لدعوات الاضراب الشامل، والتوقف عن العمل والحركة وعدم إرسال الأبناء الى المدارس والجامعات.
وأعلنت عدة قطاعات تجارية ومنشآت مشاركتها في الاضراب العام عن العمل طيلة يوم غد الاثنين، وذلك تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون هناك.وأكد قطاع تجار الألبسة والأقمشة والأحذية مشاركتهم في الاضراب تضامنا مع الأهل في فلسطين وقطاع غزة، واستهجانا ورفضا للفيتو الامريكي ضد وقف إطلاق النار.كما أعلنت النقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات والاتصالات الاضراب الشامل عن العمل.وأعلنت العديد من القطاعات والمؤسسات التجارية والخدمية الكبرى والمدارس الخاصة اضرابها عن العمل.
ومن جانبها، دعت نقابة الأطباء الأردنية منتسبيها إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين في جميع اماكن عملهم ،وذلك من الساعة الثانية عشرظهراولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، مع التأكيد ان التوقف عن العمل لا يشمل أقسام الطوارىء او اي حالة طارئة.
MENAFN10122023000209011053ID1107567048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.