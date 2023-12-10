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استشهاد 4 مواطنين في قصف لمدفعية الاحتلال وسط خان يونس

12/10/2023 3:13:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.


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