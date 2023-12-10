استشهاد 4 مواطنين في قصف لمدفعية الاحتلال وسط خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.
كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.
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