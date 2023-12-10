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الاحتلال يعتقل مواطنا من جنين

12/10/2023 3:13:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من مدينة جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وسيم عبد الباسط صادق بني حسن، أثناء مروره عبر حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.


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