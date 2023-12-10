الاحتلال يعتقل مواطنا من جنين
التاريخ
12/10/2023 3:13:18 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من مدينة جنين.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وسيم عبد الباسط صادق بني حسن، أثناء مروره عبر حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.
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