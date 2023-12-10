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رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري العمل المشترك لوقف فوري للعدوان على قطاع غزة

12/10/2023 3:13:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN/التقى رئيس الوزراء محمد اشتية مع رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، على هامش منتدى الدوحة 2023.


وبحث رئيسا الوزراء ضرورة العمل المشترك لوقف فوري لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات الإغاثية لرفع المعاناة عن شعبنا، وإفشال مخططات التهجير، وضرورة إنهاء الإنقسام، والعمل دوليا على حل سياسي شامل يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الأممية.


وثمّن اشتية دور الشقيقة قطر في الوساطة من أجل وقف العدوان وتقديم المساعدات الإغاثية والعمل من أجل تسهيل دخولها، وتقديم العناية الصحية لجرحى العدوان في مستشفياتها.


وقال إن "جهود قطر ضمن اللجنة التي انبثقت عن قمة الرياض، وجهودها مع مختلف الأطراف والتي تخفف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة هي محط تقدير لدى الشعب الفلسطيني وقيادته".


من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقّد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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