مناخ مؤتمر

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- Palestine News Network ) تاكيد على الحضور الفلسطيني في كافة المحافلالدولية و على الرغم من الحرب والعدوان حضرتفلسطين في اروقة مدينة دبي اكسبو حيث فعالياتمؤتمر المناخ العالمي كوب ٢٨ بهدف التاكيد على انه لاعدالة للمناخ بدون العدالة لفلسطين كما قال مئاتالمشاركين في مسيرة التضامن مع غزة والتي دعتلوقف اطلاق النار فورا
زينة صالحة صحفية سورية
رسميا اكدت هيئة جودة البيئة الفلسطينية انها حضورها فعاليات مؤتمر المناخ يمثل رسالة تاكيد علىالحقوق الفلسطينية والمطالبة بالعدالة لفلسطين في كل نواحي الحياة
احمد ابو طه مدير المشاريع و العلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية ومنسق الاتصال بشان مؤتمر المناخ ان المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المناخ CUP28 جائت انطلاقا من الشعور الفلسطيني بالمسؤولية اتجاه قضايا المناخ في العالم وضمن شعور فلسطين باهمية حماية الارض من جهة والسعي لايصال ونقل ما تعانيه فلسطين وشعبها ومناخها حراء العدوان المستمر والهمجي بحق ألشعب الفلسطيني في القطاع وغزة.
واضاف ابو طه ان فلسطين وضعت خططها كبقية دول العالم حتى نساعد المجتمع الدولي في حماية المناخ ونكون جزء بناء من المنظومة الدولية رغم المأساة التي نعيشها جراء حرب الابادة التي نواجهها.
وقال ابو طه ان الرسالة الاخرى للمشاركة الفلسطينة تهدف للتاكيد على ان ما يجري في غزة من جرائم من قصف وقتل وتهجير وتخريب للبيئة هو عكس ما تروح له المنظومة الدولية في السعي من اجل الحفاظ على المناخ والبيئة والطبيعة وتنوعها الحيوي وتوفير الامن الغذائي والطاقي لتوفير مستقبل افضل للاجيال حيث تقوم دولة الاحتلال بقصف الشعب والوطن الفلسطيني وباسلحة محرمة دوليا
حيث تؤدي هذه الممارسات لتدمير وتلويث البيئة الفلسطينية مشيرا الى ان حجم المتفجرات التي تنزل على القطاع يوميا هي ٤٠٠ غرام لكل مواطن يوميا ما يعني قتل وتدمير وتخريب متواصل.
واشار الى ان هذه الجرائم الاسرائيلية تقتل وقتلت الالاف من ابناء شعبنا و تحرم الفلسطينين من الحصول على ادنى حقوقهم واهمها المياه حيث لا يحصل الفرد على نسب قليلة ان توفرت من المياه بعد تدمير محطات تنقية المياه كما شدد على ان متفجرات الاحتلال وخاصة الفسفور الابيض تخرب التربة وتلوث الهواء.
واشار الى ان الوضع في غزة كارثي مشيرا الى اهمية وجود وارسال خبراء في البيئة لفحص كل ما يتعلق بالمناخ الفلسطيني كما اوضح ان فلسطين تطالب وطالبت مؤتمر المناخ باصدار موقف دولي يجرم ويحاسب إسرائيل على ما اقترفته من ضرر للمناخ الفلسطيني بكل مكوناته.
كما اكد على ان فلسطين على تواصل دائم مع برنامج الامم المتحدة للبيئة موضحا انها المرة الاولى التي يتم فيها تجهيز جناح لدولة فلسطين في مؤتمر المناخ حيث تم طرح الاطارات والخطط الرئيسية والاستراتيجية
حول قطاعات المياه والبيئة والزراعة والطاقة وتغيير المناخ في فلسطين حيث تم اظهار ان الاحتلال والحروب والسيطرة على الارض حيث تسيطر على نا نسبته 82 % من مصادر المياه كما انها تسيطر على 62 % من الآراضي الفلسطينية وتسيطر وتقصف وتدمر حاليا قطاع عزة في حرب الابادة التي تشنها.
واكد ان دولة فلسطين وجهت خطابات ورسائل حول الجرائم بحق البيئة والمناخ التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة او الضفة الغربية
المشاركة الفلسطينية اتت بالتعاون ما بين الجهات الرسمية ممثلة بهيئة جودة البيئة ومؤسسات المجتمعالمدني والمؤسسات الدولية العاملة بفلسطين حيث غاب العديد من المشاركين بفعل الحرب
هديل قزاز مسؤولة النوع الاجتماعي في اوكسفام الدولية
وفي ظل الحرب والعدوان المستمر يرى الحقوقيين اهمية انهاء الاحتلال و وقف سياسات الكيل بمكياليينلانه لن يكون هناك عدالة للبيئة اذا لم يكن هناك عدالة لفلسطين
صفا الجيوسي مستشارة العدالة المناخية لمنطقة الشرق الاوسط في منظمة اوكسفام
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