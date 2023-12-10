مناخ مؤتمر

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زينة صالحة صحفية سورية





رسميا اكدت هيئة جودة البيئة الفلسطينية انها حضورها فعاليات مؤتمر المناخ يمثل رسالة تاكيد علىالحقوق الفلسطينية والمطالبة بالعدالة لفلسطين في كل نواحي الحياة





احمد ابو طه مدير المشاريع و العلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية ومنسق الاتصال بشان مؤتمر المناخ ان المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المناخ CUP28 جائت انطلاقا من الشعور الفلسطيني بالمسؤولية اتجاه قضايا المناخ في العالم وضمن شعور فلسطين باهمية حماية الارض من جهة والسعي لايصال ونقل ما تعانيه فلسطين وشعبها ومناخها حراء العدوان المستمر والهمجي بحق ألشعب الفلسطيني في القطاع وغزة.

واضاف ابو طه ان فلسطين وضعت خططها كبقية دول العالم حتى نساعد المجتمع الدولي في حماية المناخ ونكون جزء بناء من المنظومة الدولية رغم المأساة التي نعيشها جراء حرب الابادة التي نواجهها.

وقال ابو طه ان الرسالة الاخرى للمشاركة الفلسطينة تهدف للتاكيد على ان ما يجري في غزة من جرائم من قصف وقتل وتهجير وتخريب للبيئة هو عكس ما تروح له المنظومة الدولية في السعي من اجل الحفاظ على المناخ والبيئة والطبيعة وتنوعها الحيوي وتوفير الامن الغذائي والطاقي لتوفير مستقبل افضل للاجيال حيث تقوم دولة الاحتلال بقصف الشعب والوطن الفلسطيني وباسلحة محرمة دوليا

حيث تؤدي هذه الممارسات لتدمير وتلويث البيئة الفلسطينية مشيرا الى ان حجم المتفجرات التي تنزل على القطاع يوميا هي ٤٠٠ غرام لكل مواطن يوميا ما يعني قتل وتدمير وتخريب متواصل.



واشار الى ان هذه الجرائم الاسرائيلية تقتل وقتلت الالاف من ابناء شعبنا و تحرم الفلسطينين من الحصول على ادنى حقوقهم واهمها المياه حيث لا يحصل الفرد على نسب قليلة ان توفرت من المياه بعد تدمير محطات تنقية المياه كما شدد على ان متفجرات الاحتلال وخاصة الفسفور الابيض تخرب التربة وتلوث الهواء.

واشار الى ان الوضع في غزة كارثي مشيرا الى اهمية وجود وارسال خبراء في البيئة لفحص كل ما يتعلق بالمناخ الفلسطيني كما اوضح ان فلسطين تطالب وطالبت مؤتمر المناخ باصدار موقف دولي يجرم ويحاسب إسرائيل على ما اقترفته من ضرر للمناخ الفلسطيني بكل مكوناته.

كما اكد على ان فلسطين على تواصل دائم مع برنامج الامم المتحدة للبيئة موضحا انها المرة الاولى التي يتم فيها تجهيز جناح لدولة فلسطين في مؤتمر المناخ حيث تم طرح الاطارات والخطط الرئيسية والاستراتيجية

حول قطاعات المياه والبيئة والزراعة والطاقة وتغيير المناخ في فلسطين حيث تم اظهار ان الاحتلال والحروب والسيطرة على الارض حيث تسيطر على نا نسبته 82 % من مصادر المياه كما انها تسيطر على 62 % من الآراضي الفلسطينية وتسيطر وتقصف وتدمر حاليا قطاع عزة في حرب الابادة التي تشنها.

واكد ان دولة فلسطين وجهت خطابات ورسائل حول الجرائم بحق البيئة والمناخ التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة او الضفة الغربية



المشاركة الفلسطينية اتت بالتعاون ما بين الجهات الرسمية ممثلة بهيئة جودة البيئة ومؤسسات المجتمعالمدني والمؤسسات الدولية العاملة بفلسطين حيث غاب العديد من المشاركين بفعل الحرب





هديل قزاز مسؤولة النوع الاجتماعي في اوكسفام الدولية





وفي ظل الحرب والعدوان المستمر يرى الحقوقيين اهمية انهاء الاحتلال و وقف سياسات الكيل بمكياليينلانه لن يكون هناك عدالة للبيئة اذا لم يكن هناك عدالة لفلسطين





صفا الجيوسي مستشارة العدالة المناخية لمنطقة الشرق الاوسط في منظمة اوكسفام























































