ارتفاع عجز الميزانية في كيان الاحتلال بسبب تكاليف العدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانات وإحصائيات تفيد بارتفاع عجز الميزانية في كيان الاحتلال، جراء تكاليف تمويل الحرب على غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.



وبلغ عجز الميزانية في كيان الاحتلال، 16.6 مليار شيكل وهو ما يصل الى (4.5 مليار دولار) في تشرين الثاني الماضي، فيما ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 % خلال فترة الإثني عشر شهراً الماضية، مقابل مستويات 2.6 % في تشرين الأول الماضي .



وذكرت الوزارة، أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض مستوى الإيرادات، بنسبة 15.6% الشهر الماضي، نتيجة التأجيلات الضريبية بسبب الحرب على غزة.

