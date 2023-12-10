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الكربوهيدرات المعقدة تنقص الوزن

12/10/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد خبراء مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية، بأن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات يمكن أن يساعد في إنقاص وزن الجسم، لكن ذلك يعتمد على نوع الكربوهيدرات.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الكربوهيدرات هي المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة، مع الحماية من الكثير من الأمراض، وهناك نوعان من الكربوهيدرات، وهما البسيطة والمعقدة.
ويقوم الجسم بهضم الكربوهيدرات البسيطة بسهولة، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتشمل الكربوهيدرات البسيطة المنتجات المصنوعة من السكر الأبيض والمخبوزات والحبوب والحلوى.

أما الكربوهيدرات المعقدة فإنه يتم هضمها بشكل أبطأ، وبذلك يتوفر للجسم الإمداد المستمر من السكر والشعور بالشبع والنشاط لفترة أطول، ولذلك أوصى الخبراء الألمان بتناول الحبوب الكاملة والفاصوليا والفواكه والخضروات متنوعة الألوان؛ نظراً لأن هذه الأطعمة غنية بالألياف وتطول معها فترة الشعور بالشبع.
وبهذه الطريقة يتم إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تحقيق الفوائد المعروفة للكربوهيدرات مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وتحسين حساسية الأنسولين، والحد من الإصابة بالالتهابات.
وحذر خبراء المجلة الألمانية من الاختيار السيئ لنوعية الكربوهيدرات، والتي قد تأتي بنتائج عكسية وتفسد النظام الغذائي بالكامل.

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